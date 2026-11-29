لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 28 آخرون، إثر سقوط حافلة ركاب في منحدر جبلي بعد اصطدامها بشاحنة صغيرة، أمس السبت، في مقاطعة كوماياغوا بوسط هندوراس، في حادث جديد يضاف إلى سلسلة حوادث الطرق المميتة التي تشهدها دول أمريكا الوسطى.

وقالت إدارة الإطفاء في هندوراس إن من بين الضحايا سائق الحافلة وثلاثة رجال وخمس نساء، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعياته ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب الدقيقة وراء وقوع الحادث، فيما أشار أحد عناصر الإنقاذ إلى أن قوة ارتطام الحافلة وسقوطها في المنحدر أدت إلى قذف عدد من الركاب خارج المركبة، ما زاد من خطورة الحادث وصعوبة عمليات الإنقاذ.

وكانت الحافلة، التابعة لشركة النقل «ترانسبورتي كارولينا» (Transporte Carolina)، في طريقها من العاصمة تيغوسيغالبا إلى بلدة لا إسبيرانزا، الواقعة على بعد نحو 170 كيلومترا غرب العاصمة، عندما وقع التصادم على طريق سريع يتسم بانحدارات حادة ومنحنيات متعرجة في مقاطعة كوماياغوا.

ويعيد الحادث تسليط الضوء على مخاطر حوادث النقل البري في دول أمريكا الوسطى، حيث تسهم طبيعة الطرق الجبلية والمنحدرات الحادة، إلى جانب عوامل أخرى تتعلق بظروف القيادة وسلامة المركبات، في زيادة مخاطر الحوادث الخطيرة.