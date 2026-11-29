يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد شهر رمضان 2027، مع اقتراب حلول الشهر الكريم الذي ينتظره المسلمون في مختلف أنحاء العالم، وسط استعدادات مبكرة لاستقبال أيام الصيام والعبادة، وترقب لموعد عيد الفطر المبارك الذي يأتي عقب انتهاء شهر رمضان، حيث كشفت الحسابات الفلكية عن المواعيد المتوقعة لبداية الشهر الكريم ونهاية الصيام خلال عام 1448 هجريًا.

وتشير التقديرات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 1448 هجريًا من المتوقع أن يبدأ يوم الاثنين 8 فبراير 2027، بينما تشير الحسابات إلى أن عيد الفطر المبارك سيحل خلال شهر مارس، مع انتظار الإعلان الرسمي عن مواعيد بداية الشهر ونهاية الصيام بعد استطلاع الهلال.





موعد شهر رمضان 2027 فلكيًا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1448 هجريًا من المتوقع أن يوافق يوم الاثنين 8 فبراير 2027، وهو الموعد الذي ينتظر فيه المسلمون بداية الصيام والاستعداد لاستقبال الشهر الكريم، الذي يمثل مناسبة دينية وروحانية مهمة في حياة المسلمين.

ويأتي موعد شهر رمضان 2027 في الأسبوع الثاني من فبراير، ما يعني أن الشهر الكريم سيحل خلال فصل الشتاء، وهي الفترة التي تتسم عادة بانخفاض درجات الحرارة نسبيًا في مصر، مقارنة بفصل الصيف، الأمر الذي قد ينعكس على عدد ساعات الصيام والظروف المناخية خلال أيام الشهر.

وتظل هذه التواريخ مرتبطة بالحسابات الفلكية، إذ لا يتم إعلان بداية شهر رمضان رسميًا إلا بعد استطلاع الهلال وإعلان الجهات المختصة نتيجة الرؤية الشرعية.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 1448 هجريًا

تستعد دار الإفتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان 1448 هجريًا مع اقتراب نهاية شهر شعبان، وذلك من خلال لجان شرعية وعلمية تعمل على رصد الهلال في عدد من المواقع المختلفة داخل الجمهورية.

وتأتي عملية استطلاع الهلال ضمن الإجراءات الشرعية المعتمدة لتحديد بدايات الشهور الهجرية، حيث يتم إعلان الموعد الرسمي لبداية شهر رمضان بعد التأكد من نتيجة الرؤية، بما يحسم موعد بدء الصيام للمواطنين.

ويظل الموعد المتوقع لبداية شهر رمضان 2027 وفق الحسابات الفلكية استرشاديًا حتى صدور الإعلان الرسمي، إذ قد تتوافق الرؤية الشرعية مع الحسابات أو تختلف عنها في بعض الحالات وفقًا لنتائج استطلاع الهلال.

موعد عيد الفطر 2027 فلكيًا

يأتي عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان، ويحرص المواطنون على معرفة موعده مبكرًا للتخطيط للاحتفالات والإجازات العائلية، خاصة مع ارتباط العيد بمظاهر اجتماعية ودينية تشمل صلاة العيد والتواصل مع الأهل والأصدقاء.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1448 هجريًا من المتوقع أن يوافق يوم الثلاثاء 9 مارس 2027، وفق التقديرات المذكورة، على أن يظل الموعد الرسمي مرتبطًا باستطلاع هلال شهر شوال والإعلان الشرعي عن بداية الشهر.



ويمثل عيد الفطر مناسبة ينتظرها المسلمون عقب إتمام صيام شهر رمضان، حيث تبدأ الاحتفالات وتبادل التهاني، وتستعد الأسر لاستقبال أيام العيد وسط أجواء اجتماعية مميزة.

التقويم الهجري وكيفية تحديد الشهور

يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، إذ يتم تحديد الأشهر وفق المدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورته حول الأرض، وهو ما يجعل عدد أيام السنة الهجرية أقل من عدد أيام السنة الميلادية المرتبطة بالدورة الشمسية.

ويتكون التقويم الهجري من 12 شهرًا، وهي:

1- المحرم.

2- صفر.

3- ربيع الأول.

4- ربيع الآخر.

5- جمادى الأولى.

6- جمادى الآخرة.

7- رجب.

8- شعبان.

9- رمضان.

10- شوال.

11- ذو القعدة.

12- ذو الحجة.

ويُعرف التقويم الهجري أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي، ويعتمد على دورة القمر في تحديد بدايات الأشهر، وتتخذ بعض البلدان العربية، ومنها المملكة العربية السعودية، التقويم الهجري ضمن أنظمتها الرسمية.

لماذا يتغير موعد شهر رمضان كل عام ميلادي؟

يتغير موعد شهر رمضان في التقويم الميلادي من عام إلى آخر، إذ يتقدم نحو 10 إلى 11 يومًا سنويًا، ويرجع ذلك إلى اختلاف عدد أيام السنة الهجرية عن السنة الميلادية، حيث تعتمد الأولى على الدورة القمرية بينما ترتبط الثانية بالتقويم الشمسي.

وتبلغ مدة السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية بنحو 10 إلى 11 يومًا، وهو ما يؤدي إلى انتقال شهر رمضان تدريجيًا بين أشهر السنة الميلادية، فلا يظل مرتبطًا بفصل معين على مدار السنوات.

وبسبب هذا التغير، قد يأتي شهر رمضان خلال فصل الشتاء في بعض السنوات، بينما يحل خلال فصل الصيف في سنوات أخرى، وهو ما ينعكس على درجات الحرارة وعدد ساعات الصيام، إذ تختلف مدة النهار من فصل إلى آخر ومن منطقة جغرافية إلى أخرى.



قصة بداية التقويم الهجري

يرتبط تأسيس التقويم الهجري بالخليفة عمر بن الخطاب، الذي جعل هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مرجعًا لبداية التأريخ الإسلامي، لتصبح الهجرة أساسًا لتحديد السنوات في التقويم الهجري.

وتعود الهجرة النبوية إلى عام 622 ميلاديًا، وأصبحت نقطة انطلاق التأريخ الهجري، الذي استمر استخدامه عبر القرون في تحديد المناسبات الدينية والشهور الإسلامية، ومن بينها شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى.

ومع اقتراب موعد شهر رمضان 2027، تتجدد استعدادات المسلمين لاستقبال الشهر الكريم، وسط ترقب للإعلان الرسمي عن بداية الصيام، بما يضمن تحديد موعد الشهر وفق الرؤية الشرعية المعتمدة.