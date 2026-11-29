قالت الإعلامية دينا سليم إن استقرت إدارة النادي الأهلي على حسم هوية المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق خلال فترة تتراوح بين 3 و4 أسابيع من الآن، في إطار التحركات الجارية للتعاقد مع مدرب يقود الفريق خلفًا للحسين عموتة خلال المرحلة المقبلة.

وتابعت خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" إن الدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قدّم حتى الآن 6 سير ذاتية لمدربين أجانب إلى المسؤولين عن ملف كرة القدم، لدراستها والمفاضلة بينها قبل الاستقرار على الاسم النهائي، في ظل رغبة الإدارة في التريث وعدم التسرع في اختيار المدير الفني الجديد.