يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره أول أغسطس الأنجولي، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا، كونه المواجهة الأولى تاريخيًا بين الفريقين في المنافسات القارية.

ويدخل المارد الأحمر المباراة باحثًا عن تحقيق انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية في بداية مشواره الإفريقي، مستندًا إلى سجل مواجهاته السابقة أمام الأندية الأنجولية، والذي يمنحه أفضلية نسبية على مستوى النتائج، رغم أن تاريخ هذه المواجهات شهد بعض المفاجآت والنتائج الصادمة لجماهير القلعة الحمراء.

6 مواجهات للأهلي أمام الأندية الأنجولية

خاض الأهلي 6 مباريات قارية سابقة أمام أندية أنجولية، نجح خلالها في تحقيق الفوز في 3 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في مباراتين، وحسم التعادل مباراة واحدة.

وسجل لاعبو الأهلي 10 أهداف في شباك الفرق الأنجولية، مقابل استقبال مرماهم 8 أهداف، وهي أرقام تعكس تقاربًا نسبيًا في المواجهات، وتؤكد أن مباريات الفريق الأحمر أمام ممثلي الكرة الأنجولية لم تكن دائمًا سهلة أو محسومة لصالحه.

بترو أتلتيكو يوجه صدمة قوية للأهلي في القاهرة

كانت البداية أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، خلال منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، حيث حقق الأهلي انتصارًا مهمًا خارج ملعبه بنتيجة 3-1، ليضع نفسه في موقف جيد قبل مواجهة الإياب بالقاهرة.

لكن مباراة العودة حملت مفاجأة غير متوقعة، بعدما نجح الفريق الأنجولي في تحقيق الفوز على الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في نتيجة صادمة لجماهير القلعة الحمراء، خاصة أن الهزيمة جاءت على ملعب استاد القاهرة الدولي، لتصبح واحدة من المواجهات التي تركت ذكريات صعبة في تاريخ لقاءات الفريقين.

سانتوس يقصي الأهلي من الكونفدرالية بركلات الترجيح

وفي عام 2009، تجددت المواجهات المصرية الأنجولية عندما التقى الأهلي مع سانتوس الأنجولي في دور الـ16 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتمكن الأهلي من تحقيق فوز كبير في مباراة الذهاب بالقاهرة بثلاثة أهداف دون رد، ليقترب بقوة من حسم بطاقة التأهل، إلا أن الفريق الأنجولي قلب الموازين خلال لقاء العودة، وكرر النتيجة ذاتها بالفوز 3-0.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل، والتي ابتسمت لسانتوس بنتيجة 6-5، ليودع الأهلي البطولة في واحدة من أكثر المواجهات درامية في سجل مشاركاته الإفريقية.

ريكرياتيفو آخر ضحايا الأهلي قبل مواجهة أول أغسطس

أما آخر مواجهات الأهلي أمام الأندية الأنجولية، فكانت أمام ريكرياتيفو في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا عام 2016.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في أنجولا بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الأهلي في حسم مباراة العودة بالقاهرة لصالحه بهدفين دون مقابل، ليضمن العبور إلى الدور التالي ويستعيد تفوقه أمام الأندية الأنجولية.

أول أغسطس أمام فرصة لكتابة تاريخ جديد

وتحمل مواجهة أول أغسطس أهمية خاصة للأهلي، في ظل رغبة الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية وفرض شخصيته القارية منذ الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبين انتصارات المارد الأحمر على بترو أتلتيكو وريكرياتيفو، وذكريات الخروج المؤلم أمام سانتوس، يدخل الأهلي تحديًا جديدًا أمام منافس أنجولي لم يسبق له مواجهته إفريقيًا، طامحًا إلى تحقيق الفوز وافتتاح صفحة جديدة من التفوق في مواجهاته مع أندية أنجولا