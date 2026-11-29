كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله عن تطورات جديدة بشأن إمكانية عودة السويسري مارسيل كولر لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل دراسة إدارة القلعة الحمراء إمكانية الاستعانة بالمدرب السابق مجددًا.

وأكد كريم رزق الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ما تردد بشأن وجود دراسة لعودة مارسيل كولر صحيح، مشيرًا إلى حدوث تواصل بالفعل مع المدرب السويسري خلال الفترة الماضية، وأن الأخير رحب بفكرة العودة لقيادة الأهلي.

وأوضح أن كولر وضع عددًا من المطالب للموافقة على العودة، في مقدمتها الحصول على ضمانات مالية خاصة بالشرط الجزائي، إلى جانب منحه حرية اختيار وتشكيل الجهاز الفني المعاون له، معتبرًا أن هذه المطالب حق طبيعي للمدرب في إطار الاتفاق على تفاصيل التعاقد.

وأضاف أن المدرب السويسري طلب أن تتم أي اتصالات مقبلة بشأن عودته إلى الأهلي من خلال مسؤولي نادي زيورخ، في إشارة إلى ضرورة أن تسير المفاوضات عبر القنوات الرسمية.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن إدارة الأهلي لا تزال تدرس الأمر، ولم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن عودة كولر، موضحًا أن حسم الملف أصبح في ملعب كل من ياسين منصور، وسيد عبد الحفيظ، وعصام سراج.

وتترقب جماهير الأهلي موقف الإدارة من إمكانية عودة المدرب السويسري، في ظل البحث عن حلول لملف القيادة الفنية، وحسم هوية المدير الفني الذي سيتولى مسؤولية الفريق خلال المرحلة المقبلة.