تعرض الأنجولي شيكو بانزا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لشد في العضلة خلال مواجهة الإفريقي التونسي، التي جمعت الفريقين أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب مصدر داخل نادي الزمالك، فمن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية خلال الفترة المقبلة، من أجل تحديد حجم الإصابة والوقوف على موقفه من المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة.

وكان الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد، عقب الفوز على الإفريقي بهدف دون رد، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وبهذا الفوز، حصد الزمالك أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات، ليتساوى في رصيد النقاط مع مولودية الجزائر، ويتصدر المجموعة، بينما يأتي الإفريقي التونسي في المركز الثالث دون نقاط.