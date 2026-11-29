تحدثت الفنانة حبيبة زيتون، خلال لقائها بموقع «صدى البلد»، عن مشاركتها في مسرحية «التايترو»، كاشفة عن تفاصيل الشخصية التي تقدمها ضمن أحداث العمل، وطبيعة التحضيرات والتجربة المسرحية التي وصفتها بالمميزة والقريبة إلى قلبها، مؤكدة حبها الكبير للمسرح واستمتاعها بالعمل على خشبته.

وقالت حبيبة زيتون إنها تجسد خلال أحداث المسرحية شخصية «دنيا»، وهي فتاة تتمتع بقدر كبير من التفاؤل والإيجابية، وتسعى دائمًا إلى منح الأمل لكل المحيطين بها، خاصة الأشخاص الذين يشعرون باليأس أو فقدان الأمل، فتحاول أن تكون مصدرًا للطاقة الإيجابية والدعم لكل من حولها.

وأضافت أن شخصية دنيا تحمل العديد من التناقضات الإنسانية، فعلى الرغم من ظهورها الدائم بصورة الفتاة المتفائلة التي تحاول إسعاد الآخرين ومساعدتهم على تجاوز أزماتهم، فإنها تخفي بداخلها جانبًا مظلمًا مليئًا باليأس والانطفاء، وهو ما يجعل الشخصية أكثر عمقًا وتعقيدًا على المستوى النفسي والإنساني.

وأوضحت أن الوردة التي تحرص دنيا على حملها طوال الوقت تمثل رمزًا للتفاؤل والأمل، وتعكس الصورة التي تحاول أن تقدمها للآخرين، بينما تحمل الشخصية في داخلها مشاعر وأفكارًا مختلفة تمامًا عما تظهره أمام الناس.

كما أشارت إلى أن من التفاصيل المهمة في تكوين الشخصية احتفاظ دنيا بأقراص دواء لاستخدامها في حال وصولها إلى مرحلة شديدة من اليأس، إذ تفكر في إنهاء حياتها من خلال تناولها، وهو ما يكشف عن الصراع الداخلي الذي تعيشه، ويبرز المفارقة بين الأمل الذي تمنحه لمن حولها واليأس الذي تعاني منه بمفردها.

وأكدت حبيبة زيتون أن اسم الشخصية «دنيا» يحمل دلالة تتناسب مع طبيعتها، فهي تشبه الدنيا بما تحمله من جوانب جميلة وأخرى قاسية، ومن لحظات مليئة بالأمل والسعادة وأخرى يسيطر عليها الحزن والانكسار، مشيرة إلى أن هذا التناقض يمنح الشخصية مساحة إنسانية واسعة ويجعلها قريبة من الواقع.

وعن تجربتها مع المسرح، أعربت حبيبة زيتون عن حبها الكبير للمسرح، مؤكدة أن الوقوف على خشبته يمثل تجربة لها خصوصية مختلفة، وأن علاقتها بالمسرح علاقة محبة وشغف، كما وصفت تجربتها في مسرحية «التايترو» بأنها تجربة لطيفة ومميزة، تستمتع من خلالها بالتفاعل المباشر مع الجمهور وتقديم شخصية تحمل أبعادًا نفسية وإنسانية متعددة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على سعادتها بالمشاركة في التجربة، وتحمسها لتقديم شخصية دنيا بكل ما تحمله من تناقضات، خاصة أن الشخصية تطرح فكرة مهمة، وهي أن الإنسان الذي يمنح الآخرين الأمل قد يكون في أشد الاحتياج إلى من يمنحه الأمل نفسه.

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