تستعد البلاد لتغيرات جديدة في الأحوال الجوية مع بداية الأسبوع المقبل، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار على عدد من المحافظات، بالتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكشفت الهيئة تفاصيل حالة الطقس الأحد 29 نوفمبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء المعتدلة نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع درجات الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، مع التحذير من تكون شبورة مائية قد تصل إلى حد الكثافة على بعض الطرق.

الطقس

حالة الطقس الأحد 29 نوفمبر 2026

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، يكون حارا على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على معظم المناطق، خاصة خلال الصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة المائية ستكون من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة، إلى جانب فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق الساحلية والحدودية، مع نشاط للرياح على جنوب سيناء ومناطق من غرب البلاد.

تحذير من الشبورة المائية الأحد

حذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 3 حتى 9 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

الطقس

خريطة سقوط الأمطار والظواهر الجوية

تشير توقعات الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا، بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبا، على مناطق السلوم ومطروح وصحراء مطروح وخليج العقبة، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين ورأس بناس، وذلك على فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبا.

وتظهر بعض السحب على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، إلى جانب مناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، وقد يصاحبها فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 10% تقريبا على بعض المناطق.

وفيما يتعلق بنشاط الرياح، توقعت الهيئة نشاطا للرياح على جنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد، خاصة السلوم وصحراء مطروح.

الطقس

الأرصاد تكشف موعد التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حاليا حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، رغم وجود اختلافات في درجات الحرارة بين المناطق، موضحة أن الشبورة المائية تعد الظاهرة الأكثر تأثيرا خلال هذه الفترة.

وحذرت منار غانم من الشبورة المائية خلال ساعات الصباح وحتى التاسعة صباحا، مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار يوم الأحد ستكون محدودة وخفيفة في معظم المناطق، مع احتمالية أن تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، خاصة صحراء مطروح وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت أن حالة الطقس ستشهد تغيرا ملحوظا بداية من يوم الاثنين المقبل، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد الأمطار الرعدية، خاصة على المناطق الساحلية، مع احتمالية امتدادها إلى القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى أن هذه التقلبات تتزامن مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، حيث تزداد برودة الأجواء مع نهاية الأسبوع، وقد تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 21 درجة مئوية أو أقل من 20 درجة خلال فترات النهار، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 10 درجات مئوية خلال ساعات الليل.

وأكدت أن التغيرات الجوية من المتوقع استمرارها بداية من الاثنين وحتى الجمعة، لتصبح الأجواء أقرب إلى الأجواء الشتوية، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية اليومية للاطلاع على تطورات الحالة الجوية.

الطقس

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 29 نوفمبر 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة الأحد في عدد من المحافظات والمدن، وجاءت كالتالي:

القاهرة: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

الإسكندرية: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

مطروح: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

أسوان: العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

وتنصح الأرصاد المواطنين بمتابعة التحديثات الجوية خلال الأيام المقبلة، خاصة مع توقعات بداية حالة من عدم الاستقرار اعتبارا من الاثنين، وضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، مع الاستعداد لانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.