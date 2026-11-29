في إطار اعلى سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، استعرضت مديرية الشئون الصحية بدمياط إنجازات إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر، والتي تضمنت، تحويل 89 حالة، موزعة كالتالي:

Bullet تحويل 61 حالة على مشروع الرعايات (سواء حضانات أو رعايات أطفال - كبار).

وكذلك تحويل 28 حالة بين مستشفيات المحافظة لعمل خدمات طبية متخصصة (إيكو Eho، أشعة مقطعية CT، دوبلر Doppler، رنين مغناطيسي MRI، MRCP)، وعروض وفحص وتقييم، وتسكين رعايات وحضانات خارج مشروع الرعايات، و تحويل 4 حالات قسطرة قلبية إلى مستشفى الأزهر الجامعي، وشملت: حالتين من مستشفى الزرقا المركزي، وحالة من مستشفى عزبة البرج، وحالة من مستشفى رأس البر المركزي.

وعلى صعيد آخر تم استقبال 23 بلاغًا خلال الأسبوع عبر تطبيق 137 من مختلف المراكز الخاصة، وتسجيلهم على مشروع الرعايات وإتمام التنسيق والتسكين سواء رعايات كبار أو حضانات أو خدمات أخرى (مثل توفير فصائل الدم).

كما تنفيذ المرور الصباحي الجماعي على مستشفى كفر سعد المركزي لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات.

وتأتي هذه الجهود في إطار المتابعة المستمرة لضمان سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتيسير حصول المرضى على الرعاية الطبية المناسبة.

