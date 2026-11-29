أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، واستنكارها للتصريحات والادعاءات المُسيئة التي صدرت خلال لقاء عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، وتناولت المملكة ومؤسساتها القضائية، مؤكدة رفضها أي محاولات تستهدف الإساءة إلى البحرين أو التدخل في شؤونها الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن احترام سيادة الدول ومؤسساتها القضائية يمثل مبدأ أساسيًا في العلاقات بين الدول، مشددة على ضرورة الالتزام بقواعد الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأشادت الوزارة بموقف وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الذي استنكر العبارات والمواقف الصادرة خلال اللقاء، وأكد أنها لا تعبر بأي شكل عن موقف الدولة اللبنانية أو سياستها تجاه مملكة البحرين.

كما شددت الإمارات على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات، وعدم السماح باستخدام الأراضي اللبنانية منصة للإساءة إلى الدول العربية الشقيقة، مجددة حرصها على علاقاتها الأخوية مع كل من البحرين ولبنان، ودعمها تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك.

ويأتي الموقف الإماراتي بعد تصعيد دبلوماسي بين المنامة وبيروت، إذ استدعت وزارة الخارجية البحرينية، السبت، السفير اللبناني لدى المملكة هادي هاشم، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على انعقاد اللقاء الذي تضمن، بحسب بيانها، ادعاءات باطلة وتصريحات مسيئة للمملكة وسلطتها القضائية.

وأكدت البحرين رفضها القاطع لما ورد في اللقاء، معتبرة إياه تدخلًا في شؤونها الداخلية، وطالبت الجهات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه اللقاءات.

في المقابل، أوضحت الخارجية اللبنانية أن اللقاء لم يكن رسميًا، وأن الحكومة اللبنانية لم تشارك في تنظيمه أو الدعوة إليه أو رعايته، مجددة احترام لبنان لسيادة البحرين واستقلالها ومؤسساتها القضائية، والتزامه بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتعكس المواقف الخليجية واللبنانية المتتابعة أهمية احتواء الأزمة الدبلوماسية والحفاظ على العلاقات بين البلدين، ومنع انعكاس الخلاف بشأن اللقاء على مسار التعاون العربي المشترك.