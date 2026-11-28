يستعد سوق السيارات الأوروبي لدخول مرحلة جديدة من القيود التجارية على المركبات الصينية، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي تطبيق نظام حصص مؤقتة على استيراد السيارات الهجينة والهجينة القابلة للشحن، اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل، في خطوة تستهدف الحد من تدفق السيارات الصينية وحماية الشركات الأوروبية من المنافسة المتزايدة.

وبموجب القرار الجديد، سيخضع استيراد هذه السيارات لنظام حصص يستمر حتى 18 يونيو المقبل، بما يسمح بدخول ما يزيد قليلا على 191 ألف سيارة خلال الفترة المحددة، وفقا للاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والصين خلال أكتوبر الماضي.

وينص الاتفاق على تحديد حجم الواردات السنوية من السيارات الصينية عند 350 ألف سيارة، وهو ما يعكس توجه الجانب الأوروبي نحو وضع ضوابط أكثر صرامة على حركة السيارات القادمة من الصين، خاصة مع التوسع الكبير الذي حققته الشركات الصينية في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان رسمي، أن الإجراءات الجديدة تستهدف حماية صناعة السيارات الأوروبية من الزيادة الكبيرة في الواردات الصينية، والتي أثارت مخاوف الشركات المحلية بشأن قدرتها على المنافسة، في ظل اختلاف تكاليف الإنتاج والتسعير بين الجانبين.

ولا تقتصر تداعيات نظام الحصص على حركة التجارة المباشرة بين الصين والاتحاد الأوروبي، إذ تمتد الإجراءات لتشمل أيضا السيارات الصينية التي تصل إلى الأسواق الأوروبية عبر دول أخرى، من بينها اليابان وتركيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار تحقيق تجاري أوروبي يستهدف دراسة إمكانية فرض قيود طويلة الأمد على واردات السيارات الصينية، وهو ما قد يعيد تشكيل خريطة المنافسة داخل القارة الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

ويواجه المصنعون الصينيون تحديا جديدا يتمثل في كيفية الحفاظ على معدلات التصدير والتوسع داخل أوروبا، خاصة أن القارة تمثل واحدة من أهم الأسواق المستهدفة لخطط نمو شركات السيارات الكهربائية والهجينة الصينية.

ومن المنتظر أن تكشف الفترة المقبلة عن مدى تأثير هذه القيود على أسعار السيارات وتوافر الطرازات الصينية داخل الأسواق الأوروبية، إلى جانب ردود فعل الشركات المصنعة التي قد تتجه إلى زيادة استثماراتها الإنتاجية داخل القارة لتجاوز العقبات التجارية.