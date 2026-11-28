نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يواصل هاتف Galaxy S26 Ultra تصدر قائمة أبرز هواتف سامسونج وأكثرها تطورا وقوة، إلى حين وصول الجيل الجديد Galaxy S27 Ultra المتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ورغم المنافسة التي يفرضها الهاتف القابل للطي Galaxy Z Fold 8، فإن إصدار S26 Ultra لا يزال يتمتع بتعدد استخدامات يمنحه أفضلية في العديد من الجوانب.

في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأوروبية بشأن أمن البيانات والسيطرة على المنصات الرقمية، دعت ألمانيا والنمسا إلى إخضاع أعمال تطبيق تيك توك TikTok في أوروبا لملكية وإدارة أوروبية، معتبرتين أن الاكتفاء بفرض القوانين واللوائح التنظيمية لم يعد كافيا لمعالجة المخاطر المرتبطة بالوصول إلى بيانات المستخدمين والتحكم في خوارزميات المحتوى



كشفت تحليلات أمنية عن أسلوب جديد تستخدمه برمجية Remus الخبيثة لسرقة رسائل البريد الإلكتروني من حسابات Gmail، وذلك من خلال تثبيت إضافة مزيفة تحمل اسم جوجل Sheets داخل متصفح كروم، دون الحاجة إلى سرقة كلمة المرور أو ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالمستخدم.

شهد نظام التشغيل iOS تطورا كبيرا منذ إطلاقه لأول مرة عام 2007، إذ أصبحت هواتف آيفون تقدم مجموعة واسعة من الإمكانات، بداية من فتح الهاتف باستخدام التعرف على الوجه، وتخصيص الشاشة الرئيسية وشاشة القفل ومركز التحكم، وصولا إلى مشاركة الملفات لاسلكيا مع الأجهزة الأخرى، بما فيها هواتف أندرويد.

بعد انتظار استمر 13 عاما، أطلقت شركة روكستار Rockstar أخيرا لعبتها المنتظرة GTA 6، التي حظيت بإشادة واسعة من النقاد، لكن انطلاقتها لم تخل من مفاجآت غير سارة لبعض اللاعبين، بعدما بدأت ورش صيانة الأجهزة تستقبل أعدادا متزايدة من أجهزة Xbox Series X وSeries S المتعطلة، بالتزامن مع استمرار ظهور بلاغات عن أعطال في أجهزة بلايستيشن 5.