أدت الزيادة الحادة في تكاليف الوقود، الناجمة عن الحرب العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، إلى دخول شركة الطيران النرويجية نورس أتلانتيك في إجراءات الإفلاس.

الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على شركات الطيران

وأعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة نورس أتلانتيك (NORSE.OL)، أمس الجمعة، أنها ستتقدم بطلب لإشهار إفلاس وحدتها التشغيلية الرئيسية في النرويج، بعدما أوقفت بيع التذاكر وألغت جميع رحلاتها، لتصبح أحدث شركة طيران تتضرر من الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود الناجم عن الحرب في إيران، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيفيند روالد، لهيئة الإذاعة النرويجية NRK، إن الشركة لم تتمكن من استيعاب التكاليف الإضافية، مضيفًا أن الوقود كان العامل الذي أدى إلى انهيار الشركة.

وبعد فشلها في تأمين تمويل جديد لتلبية احتياجاتها قصيرة الأجل من السيولة، أعلن مجلس إدارة الشركة عزمه تقديم طلب إلى محكمة منطقة أغدر في النرويج لإخضاع الشركة التابعة المشغلة لإجراءات الإفلاس.

ونصحت شركة الطيران المسافرين بعدم التوجه إلي المطارات مشيرة إلى أن خدمة العملاء لم تعد متاحة، وأنه يمكن للمسافرين تقديم طلبات لاسترداد قيمة التذاكر خلال إجراءات الإعسار، إلا أن ذلك لا يضمن حصولهم على مستحقاتهم.

وأكدت رويترز أن قطاع الطيران العالمي يواجه أسوأ أزمة منذ جائحة كوفيد-19، في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير، وما تسببه من اضطرابات في العمليات التشغيلية وارتفاع في تكاليف شركات الطيران.