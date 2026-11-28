اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولته الموسعة اليوم، السبت، بمحافظة بني سويف، بتفقد المرسى السياحي المُقام على الضفة الشرقية لنهر النيل بمدينة بني سويف.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع المميز على ضفاف نهر النيل يسهم في إتاحة متنفس حضاري وترفيهي لأبناء بني سويف وزوارها، ويُضيف مقصدًا جديدًا للأنشطة السياحية والخدمية داخل المدينة.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مكونات المرسى السياحي المختلفة؛ من أرصفة استقبال السفن، والمناطق الخدمية والترفيهية، للتعرف على إمكاناته في استقبال الرحلات النيلية، وما يوفره من خدمات للزائرين والمواطنين؛ باعتباره أحد المشروعات الداعمة لتنشيط السياحة والاستفادة من الموقع المتميز للمحافظة على نهر النيل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، الذي أوضح أن المشروع يُقام على مساحة تقارب 6 أفدنة، ويضم مرسى نهريًا يمتد لأكثر من 300 متر، من بينها نحو 180 مترًا مُخصصة لرصيف استقبال السفن السياحية؛ بما يتيح استقبال الرحلات النيلية وتوفير نقطة مناسبة لتوقف السفن وزيارة المدينة.

وأشار المحافظ إلى أن المرسى تم تنفيذه بالتنسيق بين محافظة بني سويف، ووزارة الموارد المائية والري، والجهات المعنية بأعمال المرافق والطرق والكهرباء؛ بما أتاح استكمال مكوناته وتجهيز الموقع لاستقبال السفن والزائرين، وتحويله إلى إضافة جديدة للمشهد الحضاري والسياحي بمدينة بني سويف.

وأضاف محافظ بني سويف أن مكونات المرسى تضم منطقة للمطاعم والكافيهات، ومبنى إداريًا، ومنطقة للخدمات، إلى جانب مسطحات خضراء وأعمال تنسيق الموقع، وأعمدة ربط السفن، فضلًا عن السور الخارجي والمداخل والمخارج والطرق المؤهَّلة لخدمة حركة الزائرين والمترددين على المشروع؛ حيث تم تجهيز المرسى والأرصفة، وتنفيذ أعمال الزراعات والسور الخارجي وتركيب «الإنترلوك»، وتوصيلات الكهرباء، وإقامة البرجولات، بما يجعله مؤهَّلًا لاستقبال الزائرين وتقديم الخدمات.

وأوضح اللواء عبد الله عبد العزيز أيضًا أن المشروع يستهدف خدمة شركات الرحلات النيلية والسفن السياحية والزائرين، ويتوقع أن يسهم المرسى في تنشيط حركة السياحة النيلية بالمحافظة، وفتح المجال أمام أنشطة تجارية وخدمية مرتبطة بالرحلات السياحية، تشمل المطاعم والنقل والإرشاد السياحي، فضلًا عن دعم فرص الربط بين الرحلات النيلية والمواقع الأثرية والطبيعية التي تتميز بها بني سويف.

كما تفقد رئيس الوزراء، معرضًا للمنتجات والحرف التراثية واليدوية؛ حيث اطلع على ما يضمه المعرض من مشغولات يدوية ومنتجات حرفية متنوعة تعكس مهارة الحرفيين وتراث المحافظة ومراكزها المختلفة.