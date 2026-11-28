أنهى فريق النصر الشوط الأول من مواجهته أمام الحزم، متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

النصر ينهي الشوط الأول متقدمًا على الحزم بهدف في الدوري السعودي

جاء هدف التقدم لصالح النصر عن طريق سامو كوستا في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، بعدما استغل تمريرة من جواو فيليكس، ليمنح العالمي الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

ويواصل النصر محاولاته لتعزيز تقدمه خلال الشوط الثاني، وحسم المواجهة لصالحه، في ظل سعيه لمواصلة المنافسة على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

سجل الهدف سامو كوستا في الدقيقة 26 من عمر المباراة لينتهي فريق النصر التقدم في الشوط الأول.