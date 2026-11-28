أثار اكتشاف مسار جديد يسمح للعضلات بامتصاص السكر من الدم دون الحاجة إلى الإنسولين اهتمامًا علميًا، لما قد يمثله من تطور في فهم آليات تنظيم مستويات السكر داخل الجسم، وإمكانية فتح آفاق جديدة للأبحاث الطبية المتعلقة بمرض السكري، حال نجاح تطبيق هذه الآلية على الإنسان وإثبات فاعليتها.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أسامة الخطيب، استشاري أمراض الباطنة، تفاصيل الاكتشاف الجديد، والاختلاف بينه وبين الطريقة المعروفة لدخول السكر إلى العضلات.

كيف يعمل المسار الجديد لامتصاص السكر؟

قال الدكتور أسامة الخطيب، استشاري أمراض الباطنة، إن اكتشاف مسار جديد يسمح للعضلات بامتصاص السكر من الدم دون الحاجة إلى الإنسولين قد يمثل تحولًا علميًا مهمًا في فهم آليات تعامل الجسم مع السكر، حال نجاح تطبيقه على الإنسان.

وأوضح الخطيب، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الإنسولين يعمل مثل المفتاح الذي يفتح بوابة تسمح بدخول السكر إلى العضلات، ما يؤدي إلى انخفاض تركيزه في الدم، مشيرًا إلى أن الاكتشاف الجديد يتناول وجود بوابة أخرى مختلفة تمامًا عن المسار المرتبط بالإنسولين.

ما الفرق بين المسار الجديد والإنسولين؟

وأضاف أن الآلية الجديدة تعتمد على مفتاح آخر لا يرتبط بالإنسولين، بما يتيح دخول السكر إلى العضلات من خلال مسار مختلف عن الآلية المعروفة حاليًا.

وأشار إلى أن هذا الاكتشاف يطرح فهمًا جديدًا لكيفية انتقال السكر من الدم إلى العضلات، بعيدًا عن الاعتماد على هرمون الإنسولين.

هل يمثل الاكتشاف علاجًا جديدًا لمرض السكري؟

وأكد استشاري أمراض الباطنة أن أهمية الاكتشاف تكمن في إمكانية فتح طريق جديد للتعامل مع السكر داخل الجسم دون الاعتماد على هرمون الإنسولين، لكنه أوضح أن تطبيق هذه الآلية على الإنسان يظل مرتبطًا بإثبات فاعليتها ونجاحها.

وبالتالي، فإن الاكتشاف يمثل تطورًا علميًا واعدًا في فهم آليات امتصاص السكر، لكنه لا يعني حتى الآن التوصل إلى علاج جديد أو بديل معتمد للإنسولين.