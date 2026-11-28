عاد موقع كاتب مقاطعة كوك الإلكتروني، للعمل مرة أخرى بعد حادث أمن سيبراني، تسبب في تعطيل خدماته عبر الإنترنت.

لكن بوابة المحكمة وخدمة البحث عن القضايا عبر الإنترنت لا تزالان غير متاحتين حتى الآن، وفقًا لموقع مكتب المحكمة بولاية إلينوي الأمريكية.



تأكيد رسمي للحادث.. وطمأنة بشأن البيانات



وأكد مكتب كاتب المحكمة وقوع حادثة الأمن السيبراني في بيان لصحيفة "شيكاغو تريبيون" يوم الجمعة 27 نوفمبر، قائلًا إنه يعمل على التحقيق في المشكلة واستعادة الوصول بشكل آمن.

وقال المكتب: "نحن نعمل بجد للتحقيق في الحادث واستعادة الوصول الآمن إلى البوابة في أسرع وقت ممكن".

كما طمأن المكتب المستخدمين، مؤكدًا أنه تأكد من عدم اختراق المعلومات الشخصية الخاصة بهم خلال الحادث.



غموض حول سبب الحادث وحجمه



ولم يقدم المكتب تفاصيل حول سبب الحادث، أو ما إذا كان قد حدث وصول غير مصرح به إلى أنظمته، أو ما هي الأجزاء الأخرى من شبكته التي ربما تكون قد تأثرت.

كما لم يوضح ما إذا كان الحادث قد عطل عمليات المحكمة الأخرى.

ما هي خدمات البحث عن القضايا؟

يوفر الموقع الإلكتروني للكاتب إمكانية الوصول إلى معلومات حول القضايا التاريخية والجارية التي تنظر فيها محكمة مقاطعة كوك.

ويحتوي السجل الإلكتروني على ملخصات موجزة لوثائق المحكمة وأحداث القضية، مما يسمح لأفراد الجمهور والمحامين والمستخدمين الآخرين بالتحقق من الحالة العامة للقضايا.

ويوضح مكتب كاتب المحكمة أن المعلومات المتاحة عبر قاعدة البيانات الإلكترونية ليست السجل الرسمي للمحكمة، حيث تُحفظ السجلات الرسمية في ملفات ورقية في المحاكم وغيرها من المستودعات التي يديرها المكتب.



حوادث سيبرانية متزامنة في أمريكا



يأتي هذا الحادث وسط تقارير عن حوادث أخرى تتعلق بالأمن السيبراني تؤثر على الأنظمة العامة والخاصة في الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" هذا الأسبوع بتعرض نظام غير مصنف تابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية لهجوم إلكتروني، نقلًا عن شخص مطلع على الأمر.

وفي سياق منفصل، تحقق إدارة الموارد الطبيعية في ولاية إلينوي في هجوم إلكتروني محتمل استهدف سد ألجونكوين على نهر فوكس، وأكد مسؤولون حكوميون أن السد لا يزال يعمل بشكل طبيعي وآمن.

ولا يوجد ما يشير إلى أن هذه الحوادث مرتبطة بتعطيل بوابة محكمة مقاطعة كوك.

وأعلن مكتب كاتب المحكمة أنه سيقدم تحديثات إضافية حال توفر المزيد من المعلومات، فيما سيتعين على المستخدمين الراغبين في الوصول إلى معلومات قضايا المقاطعة عبر الإنترنت الانتظار حتى استعادة الخدمات المتأثرة.