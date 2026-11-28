أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة بأن نحو ست طائرات مسيرة حلقت بشكل مكثف فوق قاعدة عسكرية بريطانية في وقت سابق من هذا الشهر، ولم يُعثر عليها بعد أن تصدت لها معدات دفاعية أمريكية كانت موجودة في الموقع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في 13 نوفمبر، صدر تنبيه أمني في قاعدة "راف لاكنهيث" في مقاطعة سوفولك، يوجه العسكريين الأمريكيين بالبقاء في أماكنهم. جرى الإبلاغ عن الحادثة في حينها، لكن لم تخرج سوى عن تفاصيل قليلة للعلن.

وذكرت المصادر أن نحو ست طائرات مسيّرة شوهدت وهي تحلق حول القاعدة، مشيرة إلى وجود شبهات حول صلة محتملة لإيران بهذه الواقعة.

وتُعد قاعدة "لاكنهيث" - التي تضم الجناح المقاتل الثامن والأربعين - أكبر منشأة للعمليات الجوية المقاتلة الأمريكية في أوروبا، ويبلغ قوام العاملين فيها قرابة 7000 فرد.

وكانت القاعدة قد أكدت في سبتمبر أنها رفعت حالة التأهب إلى المستوى "تشارلي"، وهو ثاني أعلى مستوى تهديد تصدره وزارة الدفاع الأمريكية.

وذكر أشخاص مطلعون على الواقعة أن عدم العثور على الطائرات المسيرة في نوفمبر يطرح تساؤلاً حول ما إذا كانت أي منها تحمل شيئاً ما.

وهذا يعني أن السلطات الأمريكية والبريطانية لا يمكنها استبعاد احتمال أن تكون تلك الطائرات مزودة بأسلحة، أو معدات تجسس، أو تجهيزات أخرى.

وتعد هذه الواقعة واحدة من سلسلة حوادث أمنية شهدتها هذا العام قواعد في المملكة المتحدة يستخدمها سلاح الجو الأمريكي، بما في ذلك ما وصف بمؤامرة إرهابية في قاعدة "راف فيرفورد" في مقاطعة جلوسترشاير. ونفت طهران أي تورط لها في هذه الأحداث.

وأكد سلاح الجو الأمريكي أنه تعامل مع "نشاط مشبوه لطائرات مسيرة غير مصرح بها" في القاعدة، مضيفاً أنه "لم يتضرر أي من الأفراد أو الطائرات أو البنية التحتية".

وفي يوم الجمعة، رفضت قيادة القوات الجوية الأمريكية في أوروبا مناقشة أنظمة التصدي للطائرات المسيرة، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن العملياتي، لكن متحدثاً باسمها حث السكان المحليين على "البقاء في حالة يقظة وإبلاغ السلطات المحلية فوراً عن أي نشاط مشبوه".

من جانبها، صرحت وزارة الدفاع البريطانية بأن حماية القواعد العسكرية تمثل "أولوية قصوى"، مضيفة أنها تراجع ترتيباتها الأمنية ونعززها باستمرار.