قال سامي قمصان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن فريق أول أغسطس الأنجولي فريق منظم وقوي ويملك مقومات فنية ولديه عناصر مميزة في كل المراكز، وأن الجهاز الفني يجري إعداد جيد للمباراة من كافة النواحي، خاصة الناحية النفسية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن مبارة الأهلي وأول أغسطس
أولى مباريات الأهلي في دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية والتي ستقام غدا / الأحد/.
وأضاف قمصان خلال المؤتمر "سنقاتل حتى آخر ثانية لتحقيق أفضل النتائج، ونعرف جيدا قيمة جمهورنا، وأن أي شخص تقع على عاتقه مسؤولية تدريب الأهلي تمثل له شرف كبير وسوف نعمل على تحقيق هذه الأهداف".
وأوضح أن شخصية الأهلي دائما كلمة السر ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين والرهان على ما يتمتعون به من طموحات ودوافع لإرضاء الجماهير من خلال أفضل النتائج في كل البطولات، مشيرا إلى أن النادي الأهلي يستحق الأفضل دائما.
ووجه قمصان الشكر لمسئولي نادي المقاولون العرب على موقفهم ، مشيرا إلى أنه يتقبل أي دور داخل النادي الأهلي صاحب الفضل عليه.
وتابع أن هناك أدوارا سوف يقوم بها الجهاز الفني وأدوار أخرى للاعبين في ترجمة الأفكار الفنية إلى أداء داخل الملعب وعدم التقصير في أي شيء لأن الأهلي يتعامل بالبطولات فقط، وجمهوره متعطش دائما للألقاب وهذه أحد أهم سمات نجاحاته..معربا عن تقديره لجماهير النادي ودورهم ومساندتهم التي تعتبر سر البطولات.
وحرص المدير الفني للأهلي - في بداية المؤتمر - على تقديم واجب العزاء في ضحايا حادث الطريق الدائري ومتمنيًا الشفاء للمصابين.
وفي السياق أكد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق أن الجميع يعد بعودة الفريق إلى مساره المعتاد، ولدينا ثقة كبيرة في تجاوز هذه المرحلة، وسنقدم أفضل ما يمكن في الملعب، وسنقاتل من أجل تحقيق الانتصارات.
وأشار الشناوي إلى أن الأهلي جاهز لمواجهة أول أغسطس ونسعي بكل قوة لتقديم أفضل النتائج للتواجد على منصات التتويج وإسعاد الجماهير.
وتابع إننا نخوض مباراة أول أغسطس على ملعبنا وبين جمهور الأهي الذي نراهن عليه ونثق في دعمه، مشددا على أن هناك إصرارا على تقديم كل ما يمكن من أجل النادي وجماهيره.