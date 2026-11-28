أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن رؤية مصر لمستقبلها الاقتصادي لا تنفصل عن رؤيتها لمستقبل أفريقيا، وأن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع تعزيز التعاون مع دول القارة في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن قوة مصر تزداد بقوة محيطها الأفريقي، وأن مستقبل القارة لا يمكن أن يُبنى إلا بشراكة حقيقية بين دولها.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور حسين عيسى خلال افتتاح النسخة الثانية من منتدى "الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي"، بحضور كل من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والسفير الدكتور محمدو لابرنج سفير جمهورية الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

واستهلّ الدكتور حسين عيسى كلمته بتقديم خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعرب عن تقديره للهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام على تنظيم المنتدى الذي يجمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين، موضحًا أن عنوانه هذا العام "الاقتصاد الأفريقي: من مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية إلى السيادة الاقتصادية"، يعكس لحظة فارقة في تاريخ اقتصاد القارة، تفرض عليها ألا تكتفي بإدارة الأزمات، بل أن تعيد صياغة موقعها في الاقتصاد العالمي.

وأعرب الدكتور حسين عيسى عن انفتاح مصر على توسيع مجالات التعاون في مجالات متعددة، منها التصنيع والبنية التحتية والطاقة والنقل واللوجستيات والخدمات المالية والتحول الرقمي، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، وإقامة شراكات استثمارية تحقق المصالح المشتركة بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية والتنموية.

وحدد الهدف في الانتقال بالتعاون من تبادل الفرص إلى بناء مشروعات مشتركة، ومن تصدير المواد الخام إلى إقامة سلاسل إنتاج أفريقية متكاملة، ومن المنافسة بين الأسواق إلى التكامل فيما بينها، حتى تكون أفريقيا فاعلًا رئيسيًا في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي، لا مجرد متلقٍّ لتحدياته.

وقال: "إن التجربة المصرية، بما حققته وما تستهدفه من إصلاح وتحول، يمكن أن تفتح آفاقًا واسعة لتبادل الخبرات والتعاون مع الأشقاء في القارة، مشيرا إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030) بنهاية ديسمبر المقبل، والذي يستهدف نقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاجية والتنافسية والاستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في التنمية".

وأوضح أن البرنامج يقوم على أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس وآليات تنفيذ ومسؤوليات محددة، وأن معيار نجاحه الأهم هو ما ينعكس على حياة المواطن المصري من تحسن في مستوى المعيشة وزيادة في فرص العمل وارتفاع في القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

وأضاف أن السنوات الماضية، بما شهدته من جائحة واضطرابات في سلاسل الإمداد وصراعات جيوسياسية وتقلبات في أسعار الغذاء والطاقة وارتفاع في أعباء الديون وتكلفة التمويل، كشفت أن الاقتصادات التي لا تمتلك قدرًا كافيًا من القدرة الإنتاجية والاستقلال في احتياجاتها الاستراتيجية تظل أكثر عرضة للصدمات والتقلبات الخارجية.

وشدد على أن السيادة الاقتصادية لا تعني الانغلاق عن العالم، وإنما الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي من موقع القوة، بقدرة حقيقية على الإنتاج والمنافسة، لا كمصدر للمواد الخام أو سوق لتصريف المنتجات، مشيرا إلى أن أفريقيا قارة شابة تزخر بالموارد الطبيعية والثروات المعدنية، وتمتلك إمكانات هائلة في مجالات الزراعة والطاقة، وسوقًا واسعة تفتح آفاقًا استثنائية للنمو والاستثمار، وأن التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على تحويل هذه الإمكانات إلى قيمة مضافة وفرص عمل وصناعات تنافسية.

وبين أن بناء اقتصاد أفريقي قوي يقوم على ثلاثة محاور لا غنى عنها: فالابتكار أداة لتسريع التنمية وتجاوز الفجوات التكنولوجية، والاستثمار هو المحرك الذي يحول الفرص إلى مشروعات وإنتاج، والتصنيع هو الطريق إلى تعظيم القيمة المضافة وخلق فرص العمل وبناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة.

وأكد أن التكامل الاقتصادي الأفريقي ركيزة أساسية لنجاح هذه المعادلة من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتحويلها من إطار اتفاقي إلى سوق حقيقية تتدفق فيها السلع والاستثمارات وتتكامل فيها سلاسل الإنتاج، مشيرًا إلى أن القارة لن تحقق سيادتها الاقتصادية إذا عملت أسواقها بمعزل عن بعضها، وأن قوتها تتحقق حين تتحول حدودها إلى جسور للتجارة والإنتاج والاستثمار.

وعلى صعيد التجربة المصرية، أكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة اختارت مواجهة تحدياتها الاقتصادية بالإصلاح والعمل، والاستثمار في بناء قدراتها الإنتاجية والتنافسية، منوها بتنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، شملت شبكات الطرق والمواني والمطارات ومشروعات الطاقة والمدن الجديدة، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية استهدفت تحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى مقومات استراتيجية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الذي يربط أفريقيا بآسيا وأوروبا، وقناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما توفره من فرص للتصنيع والخدمات اللوجستية والاستثمار، فضلًا عن شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق متعددة.

وأشاد نائب رئيس الوزراء بالدور الوطني والإعلامي العريق لمؤسسة الأهرام، التي ظلت على مدى قرن ونصف ذاكرةً للوطن ومنارةً للفكر والمعرفة، ومدرسةً صحفية أسهمت في تشكيل الوعي المصري والعربي والأفريقي.

وشدد على أن السيادة الاقتصادية الأفريقية تتطلب إرادة سياسية مشتركة وشراكة حقيقية بين الحكومات والقطاع الخاص، وموقفًا أفريقيًا موحدًا يدافع عن حق القارة في نظام اقتصادي ومالي دولي أكثر عدالة وتمويل تنموي أكثر إنصافًا، كما شدد على أن أفريقيا لا ينقصها ما يؤهلها لتكون قوة اقتصادية عالمية، وأن ما تحتاجه هو حسن توظيف ما تملكه، بالانتقال من تصدير الثروات إلى تصنيعها، ومن استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها، ومن تفرق الأسواق إلى التكامل في مصالحها.

وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس الوزراء إلى أن يكون المنتدى نقطة انطلاق من الحوار إلى العمل، ومن الطموحات إلى الإنجازات، ومن الفرص إلى الشراكات.