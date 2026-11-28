أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، أن الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران تتجه نحو مزيد من التعقيد، في ظل تعثر المسار الدبلوماسي وتمسك الجانبين بمطالبهما، إلى جانب وجود قيود وتحديات تحول دون اللجوء بسهولة إلى الخيار العسكري.

وأوضح أحمد سيد أحمد، خلال مداخلة هاتفية في صباح الخير يا مصر، أن واشنطن وطهران تتحملان تكاليف اقتصادية وسياسية وعسكرية جراء استمرار الصراع، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراهن على الحصار الاقتصادي وممارسة الضغوط لتغيير الموقف الإيراني، رغم أن هذه السياسة لم تسفر حتى الآن عن تنازلات ملموسة من جانب طهران.

تحديات أمام الخيارات العسكرية الأمريكية

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن تأثير إسرائيل على القرار الأمريكي له حدود، لافتًا إلى أن استهداف معظم الأهداف العسكرية الإيرانية يجعل أي تحرك عسكري جديد أكثر تعقيدًا.

وأضاف أن أي تصعيد عسكري إضافي قد يدفع نحو استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية، وهو ما قد يترتب عليه تداعيات خطيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي وأسعار النفط.

وحذر من أن التقارير المتعلقة باستهداف قيادات إيرانية تأتي في إطار الضغوط والحرب النفسية، موضحًا أن استهداف قيادات متشددة قد يؤدي إلى صعود شخصيات أكثر تشددًا، بما يزيد من صعوبة التوصل إلى تفاهمات سياسية.

جهود مصرية لاحتواء التصعيد

وفيما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية، أكد أحمد سيد أحمد أن القاهرة تواصل جهودها بالتنسيق مع دول المنطقة والقوى الدولية، من أجل الضغط باتجاه التهدئة واحتواء التصعيد.

وشدد على أن الحلول السياسية والتفاوضية تظل السبيل الأكثر ملاءمة لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار المستدام، محذرًا من أن استمرار التصعيد لن تقتصر تداعياته على الولايات المتحدة وإيران، بل ستمتد آثارها إلى المنطقة والعالم.