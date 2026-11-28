تحدث محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

محمد الشناوي يعتذر لجماهير الأهلي: إحنا مقصرين كلاعيبة وهنقاتل لاستعادة الانتصارات

وأكد الشناوي أن لاعبي الأهلي يدركون جيدًا حجم التقصير الذي حدث خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الفريق عقد جلسات داخلية لمناقشة أسباب تراجع المستوى، والعمل على تصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة.

وقال قائد الأهلي: «أكيد الفترة اللي فاتت كنا في موقف صعب، وأكيد مقصرين كلاعيبة، واللاعيبة عارفة الكلام ده كويس، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده».

وأضاف أن اللاعبين يعملون حاليًا تحت قيادة سامي قمصان، المدير الفني للفريق، من أجل تقديم أقصى ما لديهم داخل الملعب، وإظهار الروح القتالية التي تنتظرها الجماهير.

وأوضح الشناوي أن جماهير الأهلي لا تطالب اللاعبين سوى ببذل أقصى مجهود، مؤكدًا أن النتيجة في النهاية بتوفيق من الله، لكن الأهم أن يشعر الجمهور بأن كل لاعب قدم كل ما لديه خلال المباراة.

واختتم قائد الأهلي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في العمل الذي يقوم به سامي قمصان والجهاز الفني خلال الفترة الحالية، قائلًا: «إن شاء الله هنبقى ماشيين على الطريق الصح»، متمنيًا أن تنجح المرحلة المقبلة في إعادة الانتصارات وإسعاد جماهير القلعة الحمراء.