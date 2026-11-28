شهدت تدريبات النادي الأهلي أمس، اعتماد سامي قمصان، المدير الفني للفريق، على الثنائي عبدالله أقطاي والمغربي أشرف بن شرقي في مركز المهاجم، استعدادًا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي يجهز أقطاي وبن شرقي لقيادة الهجوم أمام أول أغسطس الأنجولي

وركز قمصان خلال المران على تجهيز الثنائي للمشاركة في مركز رأس الحربة، في ظل استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة، ورغبة الجهاز الفني في الوصول إلى أفضل توليفة هجومية قبل اللقاء.

واقتصر الاعتماد على أقطاي وبن شرقي في مركز المهاجم خلال تدريبات الأمس، وهو ما يعكس اتجاه المدير الفني لتجهيز الثنائي للاستفادة من قدراتهما الهجومية أمام الفريق الأنجولي.

ويواصل الأهلي استعداداته للمباراة، وسط رغبة الجهاز الفني في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشوار الفريق في البطولة الإفريقية.