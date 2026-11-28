كشف الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، عن رفع درجات الجاهزية بجميع المحافظات استعدادًا لموسم الأمطار والسيول، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مؤكدًا مراجعة خطط الطوارئ والسيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين، مع إعطاء أولوية للمحافظات الساحلية والحدودية الأكثر عرضة لهذه الظروف الجوية.

وأوضح حلمي، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، أن الاستعدادات شملت مراجعة أعمال الصيانة والتطهير لشبكات ومصارف تصريف مياه الأمطار ومخرات السيول والقنوات والمنشآت المخصصة للحماية من السيول، إلى جانب التأكد من جاهزية محطات الصرف ومولدات الكهرباء الاحتياطية، وانتشار فرق ميدانية مدربة وتحديد أماكن تمركز المعدات والفرق بالمناطق الأكثر عرضة للمخاطر.

وأشار رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة إلى أن منظومة مراكز سيطرة الشبكة الوطنية تربط مركز السيطرة بالوزارة بـ27 مركز سيطرة في المحافظات، بالتنسيق مع الهيئة القومية للأزمات والطوارئ، ومن خلال منظومة كاميرات الشوارع والميادين وعناصر الرصد الميداني، بما يتيح المتابعة المستمرة ويساعد متخذي القرار على سرعة التدخل والتعامل مع الطوارئ. وأضاف أن التنسيق يتم على مستوى المحافظات بين المديريات والوزارات المعنية، مع وجود محاضر تعاون تسمح للمحافظات بالاستعانة بمعدات وإمكانات المحافظات المجاورة، بما يشمل فرق الإغاثة وسيارات الإسعاف والفرق الطبية والمستشفيات.

وأكد حلمي أن المحافظات الساحلية والحدودية تعد الأكثر عرضة لظروف الأمطار والسيول، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل مع غرفة عمليات هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجات الاستعداد بالمحافظات المعنية والمحافظات المجاورة لها لتقديم الدعم عند وقوع أي طارئ.

وناشد رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة المواطنين الابتعاد عن أعمدة الكهرباء، وتجنب التحرك أثناء الشبورة، مع توخي الحذر في المناطق الأكثر عرضة للأمطار والسيول، موضحًا أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرف العمليات بالمحافظات ومركز وزارة التنمية المحلية من خلال الخط الساخن وخط الشكاوى الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وتتوفر بيانات التواصل عبر الصفحات الرسمية للوزارة والمحافظات.