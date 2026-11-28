ارتفع عدد ضحايا انفجار قرب مدرسة ثانوية في أفغانستان إلى سبعة قتلى وإصابة 99 آخرين، وفقا لما أعلنت السلطات الأفغانية.

وكشف التحقيق أن الانفجار وقع في منشأة لتخزين المتفجرات تابعة لشركات تعدين في محافظة كونار شرقي أفغانستان.

وقع الانفجار حوالي الساعة العاشرة صباح السبت في منزل مجاور لمدرسة متوسطة في منطقة أندر سر.

تفاصيل الانفجار



وقال مولوي سامي الحق حق بيان، مدير الإعلام والثقافة في المحافظة، إن المنزل كان ملكاً لأشخاص يعملون في عمليات التعدين وكانوا يخزنون الديناميت هناك.

وأضاف، بحسب وكالة أسوشيتد برس، أن فرق التحقيق من مقاطعة كونار وصلت إلى الموقع لفحص ملابسات الانفجار.

وتقع ولاية كونار في شرق أفغانستان على الحدود مع باكستان، ولم تعلن السلطات بعد سبب الانفجار.

يأتي هذا الحادث الأخير بعد أشهر من هجوم بقنبلة يدوية على مجمع مدرسي في العاصمة الأفغانية كابول في أغسطس، وأسفر الهجوم عن إصابة أكثر من 40 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عاماً.

في مايو 2021، هزّت ثلاثة انفجارات مدرسة في كابول، ما أسفر عن مقتل العشرات، معظمهم من الفتيات الصغيرات من طائفة الهزارة، ووقع الهجوم قبل أشهر قليلة من عودة طالبان إلى السلطة بعد انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من أفغانستان.