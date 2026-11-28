شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه حسن رداد، وزير العمل، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، فى فعالية تسليم عقود عمل جديدة لعدد من المواطنين من ذوي الهمم من ابناء المحافظة.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمختلف المواطنين، من خلال توفير فرص عمل لأبنائنا من ذوي الهمم، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز أوجه التشغيل لمختلف المواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير الرعاية المتكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار وزير العمل إلى أن تسليم عقود عمل لعدد من المواطنين من ذوي الهمم، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، يسهم فى فتح آفاق جديدة أمامهم للاندماج في سوق العمل، والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكينهم من المشاركة في عملية الإنتاج والتنمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.