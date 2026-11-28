حافظ سعر الدولار على مستوياته أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، دون تغيرات تُذكر مقارنة بآخر تحديث، مع تقارب واضح في الأسعار بين غالبية البنوك الحكومية والخاصة.

ويتزامن الثبات في الأسعار مع العطلة الرسمية للبنوك في مصر يومي الجمعة والسبت.

وتراوح سعر الدولار بين 54.67 و54.85 جنيه للشراء، وبين 54.77 و54.95 جنيه للبيع.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، وفقاً لآخر تحديثات البنوك.

أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

جاء بنك أبوظبي الإسلامي في صدارة البنوك من حيث ارتفاع السعر، إذ سجل الدولار 54.85 جنيه للشراء، و54.95 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر الدولار 54.83 جنيه للشراء، و54.84 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الدولار في بنك نكست وبنك قناة السويس، ليسجل 54.80 جنيه للشراء، و54.90 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB 54.79 جنيه للشراء، و54.89 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي والمصرف المتحد 54.78 جنيه للشراء، و54.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 54.77 جنيه للشراء، و54.87 جنيه للبيع، دون تغيير عن آخر تحديث.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 54.77 جنيه للشراء، و54.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 54.77 جنيه للشراء، و54.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سجل الدولار 54.77 جنيه للشراء و54.87 جنيه للبيع في كل من بنك البركة، والمصرف العربي، والمصري الخليجي، وبنك فيصل، والتنمية الصناعية، والكويت الوطني، وإتش إس بي سي، والعربي الأفريقي، وقطر الوطني الأهلي.

سجل كريدي أجريكول والعقاري المصري العربي وأبوظبي الأول مصر 54.75 جنيه للشراء، و54.85 جنيه للبيع.

وجاء بنك أبوظبي التجاري والتعمير والإسكان بسعر 54.73 جنيه للشراء، و54.83 جنيه للبيع.

وسجل بنك الإسكندرية أقل سعر للدولار بين البنوك، إذ بلغ 54.67 جنيه للشراء، و54.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.77 جنيه للشراء، و54.91 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم في مصر

54.82 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار 54.85 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار

54.77 جنيه.