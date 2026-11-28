صنّف تقرير "ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2026"، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مصر ضمن 11 دولة أفريقية تتمتع بالنفاذ إلى أسواق رأس المال، بما يعكس تنوع خيارات التمويل المتاحة أمامها وقدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل مختلفة لدعم أنشطتها الاقتصادية والاستثمارية.

وقسّم التقرير الدول الأفريقية إلى ثلاث فئات وفقًا لقدرتها على النفاذ إلى أسواق التمويل، وهي الدول التي تتمتع بالنفاذ إلى الأسواق، والدول الانتقالية، والدول محدودة النفاذ، استنادًا إلى مستويات تطور أسواق رأس المال ومدى قدرتها على جذب المستثمرين إلى الأدوات المالية الحكومية، وفي مقدمتها أذون الخزانة والسندات.

وضمّت فئة الدول الأفريقية ذات النفاذ إلى أسواق رأس المال، وفقًا لتصنيف التقرير 11 دولة، من بينها مصر والمغرب وجنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا وتونس وأنجولا والسنغال وكوت ديفوار والجابون وغانا، بما يعكس اتساع نطاق الدول القادرة على الوصول إلى أدوات التمويل في الأسواق المالية.

وأظهر تحليل التقرير لتدفقات الاستثمار في الأدوات المالية الحكومية خلال عامي 2023 و2024 تفاوتا بين الدول الأفريقية في هيكل التمويل، ومدى الاعتماد على الدائنين المحليين والخارجيين، مسلطًا الضوء على الدور المتنامي للتمويل المحلي في الدول التي تتمتع بأسواق رأسمالية أكثر تطورًا وقدرة أكبر على تعبئة المدخرات الوطنية.

وأشار التقرير، إلى أن مصر والمغرب وجنوب أفريقيا تمتلك أسواقًا محلية عميقة لرأس المال، بما يمنح حكوماتها مساحة أوسع لتحقيق التوازن بين التمويل من الأسواق المحلية والخارجية، وتنويع مصادر الاقتراض بما يتناسب مع احتياجاتها التمويلية.

وأكد التقرير، أن الأدوات المالية الحكومية تمثل ركيزة مهمة لتعزيز السيولة وتوفير مصادر تمويل مستدامة، كما تشكل بديلا مكملا للتمويل الخارجي، لا سيما في الدول التي تمتلك القدرة على إدارة مخاطرها بكفاءة.

وأوضح أن التوسع في التمويل المحلي يتيح للحكومات الأفريقية الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بالاقتراض الخارجي، وتقليل تعرضها للتغيرات المفاجئة في الأسواق المالية العالمية.

وشدد التقرير على أن تعزيز الاعتماد المستدام على الأدوات المالية الحكومية المحلية يتطلب الموازنة الدقيقة بين المنافع والمخاطر، وفقًا لطبيعة كل سوق رأسمالية ومستوى تطورها والظروف الاقتصادية الخاصة بكل دولة.

ولفت إلى أن مواصلة تعميق أسواق الأدوات المالية الحكومية وتوسيع نطاقها في هذه الدول من شأنه أن يفتح آفاقا أوسع أمام المستثمرين الدوليين، ويعزز جاذبية الأسواق الأفريقية، ويوسع قاعدة المستثمرين بما يدعم قدرتها على جذب التمويل.

وأكد التقرير أن تطوير أسواق الأدوات المالية الحكومية المحلية يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز استدامة التمويل السيادي، والحد من الاعتماد على الاقتراض الخارجي، ورفع قدرة الاقتصادات الأفريقية على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، بما يدعم استقرارها المالي ويعزز مرونتها في التعامل مع التحديات الاقتصادية.