استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة بني سويف، اليوم، بتفقد أحد المصانع المتخصصة في تصنيع وإنتاج كمبروسر أجهزة التكييف، وذلك بحضور المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربي"، وفنج مينج فا، الرئيس والعضو المنتدب لشركة "ريتشي"، ويانج تشنج مينج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "ريتشي"، وتشن تشانج هاو، عضو مجلس إدارة مستقل لشركة “ريتشي”.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل جولته بالمصنع إلى ما يحظي به قطاع الصناعة من اهتمام من جانب مختلف مؤسسات الدولة، والسعي المستمر لدعمه وتطويره، وذلك بالنظر لدوره المحوري فى تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المنشودة، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ القرارات وتطبيق الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى النهوض بهذا القطاع الحيوي، والدفع نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، توطينا لمختلف الصناعات والتكنولوجيات الحديثة، وتعميقا للتصنيع المحلي.

وجدد رئيس الوزراء تأكيد استمرار الحكومة في تنفيذ مختلف تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بقطاع الصناعة والنهوض به، سعياً نحو تعزيز القاعدة الصناعية، وتوطين التكنولوجيات المتقدمة فى مختلف المجالات الصناعية.

وأشاد رئيس الوزراء بحجم الإنجاز ومستوى التجهيزات الصناعية، مؤكداً أهمية المشروعات التي تسهم في توطين الصناعات المغذية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري، بما يدعم جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير.

وأشار المهندس، خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال الجولة، إلى أن هذا المصنع يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الصناعة المصرية، ونموذجاً للشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص المصري والشركات العالمية، حيث تقود مجموعة "العربي"، من خلال شراكتها الاستراتيجية مع شركة "ريتشي" التايوانية، استثماراً صناعياً يستهدف توطين تكنولوجيا إنتاج كمبروسر التكييف، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية والاستراتيجية في صناعة الأجهزة المنزلية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وخلال الجولة، أشار المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربي"، إلى سعى المجموعة المستمر لبناء وتطوير صناعة الأجهزة المنزلية والإلكترونية فى مصر، من خلال استثماراتها الصناعية، وشراكاتها الدولية، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وتنمية الكوادر الفنية، فضلاً عن دعم سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأكد أن هذا المشروع يعكس فلسفة المجموعة في التعامل مع قطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ومحركاً للاستثمار والإنتاج والتشغيل والتصدير، لافتا إلى أن المجموعة لا تقتصر على المساهمة في تصنيع المنتجات النهائية، وإنما تمتد إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة للصناعات المغذية ومكونات الإنتاج، بما يرفع نسب المكون المحلي، ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأكد فنج مينج فا، الرئيس والعضو المنتدب لشركة "ريتشي"، خلال الجولة، استعداد الشركة للعمل مع الحكومة المصرية لتعزيز جهود إحلال الواردات بالنسبة للشركات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المصنع تشهد جلب تكنولوجيا التجميع، وفي المرحلة الثانية، سندمج تكنولوجيا المكوّنات الأولية، معربا عن أمله فى التمكن من تصدير الكمبروسر من مصر خلال ثلاث سنوات، بما يوفر مزيدًا من فرص العمل ويسهم في زيادة الإيرادات الحكومية لمصر.

وتعهد فنج مينج فا، ببذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من النمو فى حجم الانتاج من المصنع، هذا إلى جانب رعاية العاملين وتنميتهم، وأخيرًا الحفاظ على البيئة وتحمل المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه المجتمع المحيط بها.

وخلال جولته، فى ارجاء المصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح متكامل حول مختلف مكوناته، ومراحل وخطوات الإنتاج المختلفة، وما يتم من اختبارات لقياس جودة وكفاءة المنتجات، من خلال المعامل المتخصصة.

وينفذ المشروع على مرحلتين، الأولى على مساحة صناعية تبلغ 15 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون كمبروسر سنوياً، لتوفير نحو 300 فرصة عمل مباشرة، وتخصص 35% من الإنتاج لتكنولوجيا الإنفرتر الموفرة للطاقة، كما أنها توجه 20% من الإنتاج للتصدير، بما يعادل 240 ألف وحدة سنوياً.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع، التوسع بالمساحة الصناعية إلى 25 ألف متر مربع، ورفع الطاقة الإنتاجية إلى 4.5 مليون كمبروسر سنوياً، وزيادة فرص العمل إلى نحو 500 فرصة، فضلا عن رفع نسبة إنتاج كومبروسر الإنفرتر إلى 65%، بما يعادل 3 ملايين وحدة، وزيادة نسبة التصدير إلى 38%، بما يعادل نحو 1.8 مليون وحدة سنوياً.

ويعتمد المصنع على أحدث تكنولوجيات التصنيع المتقدمة التى تدعم كفاءة الطاقة والاستدامة، والاختبار لإنتاج الجيل الجديد من الكومبروسرات الدوارة (Rotary Compressors)، وفق معايير الجودة والكفاءة العالمية، مع التركيز على تكنولوجيا الإنفرتر الموفرة للطاقة، واستخدام غازات التبريد الصديقة للبيئة، ومنها R32 وR290، وهو ما يؤكد مواكبة التحولات العالمية في صناعة الأجهزة المنزلية، وتطوير منتجات تتوافق مع متطلبات كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية، بما يعزز فرص المنافسة في الأسواق الدولية.