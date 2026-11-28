تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة شادية ، إحدى أبرز نجمات الفن المصري، التي لم تكن مجرد وجه سينمائي لامع أو صوت غنائي مميز، بل شكلت حالة فنية وإنسانية خاصة تركت بصمتها في وجدان الجمهور. فقد استطاعت بخفة ظلها وحضورها المميز وصوتها الدافئ أن تستحوذ على قلوب المصريين، وأن ترافقهم في مختلف المناسبات الدينية والوطنية، لتصبح واحدة من رموز الفن الصادق الذي لا تنطفئ ذكراه بمرور الزمن.

ولدت فاطمة أحمد كمال شاكر، الشهيرة باسم شادية، في 28 فبراير عام 1931 بحي الحلمية الجديدة بمحافظة القاهرة، ونشأت في أسرة مصرية بسيطة، كان والدها من مهندسي الزراعة والري ، كما تولى الإشراف على الأراضي الخاصة الملكية.

بدأت شادية مشوارها الفني عام 1947، من خلال دور صغير في فيلم «أزهار وأشواك»، لم يحقق لها انتشارًا كبيرًا، لكن العام نفسه حمل معها بداية انطلاقتها الحقيقية، عندما حصلت على أول بطولة سينمائية أمام الفنان محمد فوزي في فيلم «العقل في إجازة»، وهو العمل الذي فتح أمامها أبواب الشهرة والنجومية، ووضعها سريعًا في دائرة الضوء.

وشهد عام 1947 أيضًا بداية واحدة من أشهر الثنائيات في تاريخ السينما المصرية، بعدما التقت شادية بالفنان كمال الشناوي، ليقدما معًا على مدار 25 فيلمًا ثنائيًا فنيًا استثنائيًا، أصبحت أعماله من العلامات البارزة في ذاكرة الجمهور، وجزءًا مهمًا من ازدهار السينما المصرية خلال تلك الفترة.

وكان عام 1952 محطة استثنائية في مسيرتها الفنية، إذ شاركت خلاله في 13 فيلمًا، في رقم يعكس مدى حضورها القوي على الساحة الفنية، وحجم الإقبال من المنتجين على الاستعانة بها في أعمالهم.

واستمرت شادية في تحقيق النجاحات، حتى شهد عام 1962 تحولًا مهمًا في مشوارها، مع دخولها مجال الإنتاج السينمائي من خلال فيلم «اللص والكلاب»، المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، والذي شاركت في بطولته، لتبرهن على امتلاكها قدرات تمثيلية مميزة، وقدرتها على تقديم أدوار وأعمال ذات ثقل فني، بعيدًا عن الصورة التي ارتبطت بها في بداياتها باعتبارها الفتاة الدلوعة.

وفي عام 1963، خاضت شادية تجربة سينمائية مختلفة، بمشاركتها في بطولة الفيلم المصري الياباني المشترك «على ضفاف النيل»، أمام الفنانين كمال الشناوي ومحمود المليجي، ومن إخراج المخرج الياباني كوناكاهيرا. وصُورت مشاهد الفيلم بين مصر واليابان، ليكون من التجارب السينمائية النادرة التي جمعت بين ثقافتين مختلفتين، وواحدة من التجارب المبكرة التي وضعت شادية في قلب إنتاج سينمائي ذي طابع عالمي.

ولم تتوقف إبداعات شادية عند السينما والغناء، بل امتدت إلى خشبة المسرح، ففي عام 1980 خاضت تجربتها المسرحية الأولى من خلال مسرحية «ريا وسكينة»، التي تحولت إلى ظاهرة جماهيرية لافتة، لم تشهد لها الساحة الفنية مثيلًا من قبل بالنسبة لنجمة سينمائية. واستمر عرض المسرحية لسنوات داخل مصر وخارجها، لتؤكد شادية قدرتها على التألق في مختلف مجالات الفن، وأنها فنانة شاملة لا يقتصر نجاحها على شاشة السينما.

واختتمت شادية مشوارها السينمائي عام 1984 بفيلم «لا تسألني من أنا»، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال والنجاحات التي جعلتها واحدة من أبرز نجمات جيلها.

وبلغ رصيد شادية الفني 117 فيلمًا سينمائيًا، و10 مسلسلات إذاعية، ومسرحية واحدة، إلى جانب ما يزيد على 1500 أغنية تنوعت بين الأغاني العاطفية والخفيفة والوطنية.

أما آخر ظهور فني لها، فكان عام 1986 خلال احتفالات الليلة المحمدية، عندما قدمت أغنيتها الدينية الأولى «خد بإيدي»، التي حملت معاني الخشوع والصدق، وقيل إنها كانت وراء اتخاذها قرار الاعتزال النهائي، بعدما شعرت بأن رسالتها الفنية قد اكتملت، لتختار الابتعاد عن الأضواء في هدوء.

ورحلت الفنانة شادية عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لأزمة صحية استدعت نقلها إلى المستشفى، لتسدل الستار على رحلة فنية استثنائية، تاركةً وراءها إرثًا فنيًا خالدًا من الأعمال السينمائية والغنائية التي لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور.



