أجرى أحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع خريجي ٥٠ جامعة خلال النسخة الخامسة من «قمة المرأة المصرية ٢٠٢٦»، التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، قائلًا: «الشباب مستقبل الوطن.. هنقف فى ضهركم وندعمكم ونساندكم بكل الطرق.. فكروا وابتكروا واكتسبوا المزيد من المهارات والخبرات عشان تحققوا أحلامكم».

أشار وزير المالية إلي أن الوزارة استهدفت عبر اطلاق موقعها الرسمي الجديد وعنوانه https://mof.gov.eg/ar/media/press-releases/news-59؛ جيلًا جديداً من قادة المستقبل يمتلك المهارات والقدرات العملية، وليس فقط الشهادات الدراسية، لافتًا إلى أننا نسعى لإطلاق مبادرات متنوعة سنويًا لتمكين الشباب اقتصاديًا، وتحفيزهم على العمل والإنتاج والابتكار.

دعم القطاع الخاص

أضاف الوزير، أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، ودورنا تهيئة المناخ المحفز لنمو مساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أننا نعمل على إطلاق مبادرات حكومية جديدة تساعد الشباب على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

أشار الوزير، إلى إطلاق مسابقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتضمن جوائز مالية لتحفيز الشباب على ابتكار حلول تكنولوجية لبعض التحديات وتطوير الخدمات المالية، لافتًا إلى أنه سيتم احتضان المشروعات الفائزة لمدة عام، ومساعدة أصحابها على تنفيذ أفكارهم بما يُسهم فى تحسين خدماتنا، وقال: «نسعى إلى أن يكون للمبدعين والشركات الفائزة سابقة تنفيذ قوية مع وزارة المالية.. وده يساعدهم على الانطلاق والمنافسة».

نظام ضريبي مبسط

أوضح الوزير، أن هناك نظامًا ضريبيًا مبسطًا لمساندة رواد الأعمال والمشروعات الناشئة التى يقل حجم أعمالها السنوي عن ٢٠ مليون جنيه، ونعمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات على توفير منظومة متكاملة من التيسيرات الضريبية والمساندة الفنية والتمويلية لرواد الأعمال، مؤكدًا أن هدفنا مساعدة الشباب على بدء مشروعاتهم بشكل صحيح من اليوم الأول، وفتح آفاق أوسع أمامهم للتمويل والنمو والتصدير.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الصناعة لمساندة المنتج المحلي فى عدد من المجالات المختلفة، من خلال حزمة متكاملة من المساندة الفنية والتسويقية للعلامات التجارية المصرية، بما يُسهم فى خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع فى الأسواق.

أكد الوزير، أننا نتعاون مع وزارتى «التربية والتعليم» و«التعليم العالي» لربط الطلاب والخريجين بالقطاع الخاص، وتأهيلهم لسوق العمل، بما يُساعدهم على اكتساب المهارات والخبرات العملية التى تتوافق مع احتياجات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.