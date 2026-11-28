حقق المنتخب المصري للتجديف إنجازًا رياضيًا جديدًا، بعدما حصد لاعبوه 13 ميدالية ذهبية خلال منافسات البطولة العربية لـ التجديف الشاطئي، التي أقيمت بمدينة العلمين، ليحسموا صدارة الترتيب العام للبطولة.

وأكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري والعربي للتجديف، أن هذا الإنجاز يأتي انعكاسًا لجهود تطوير اللعبة والارتقاء بمستوى اللاعبين، مشيدًا بالتنظيم المتميز للبطولة، الذي نال إشادة نائب رئيس الاتحاد الدولي للتجديف، ووصفه بأنه يضاهي أعلى المستويات العالمية.

وأوضح القماطي، خلال لقائه مراسل برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي السريع التي تقام في الوقت نفسه، تشهد مشاركة 13 دولة، بعد اعتذار دولتين، لافتًا إلى قوة المنافسات في ظل وجود منتخبات تمتلك مستويات فنية متميزة، أبرزها جنوب أفريقيا وتونس.

وأشار إلى أن المنتخب المصري يمتلك عناصر واعدة قادرة على المنافسة بقوة، من بينها ياسين إبراهيم، صاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم الأخيرة، إلى جانب نخبة من اللاعبين المتميزين، معربًا عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية خلال المنافسات المقبلة.

وأضاف أن التجديف الشاطئي أسهم في توسيع قاعدة ممارسة اللعبة وجذب المزيد من اللاعبين، لافتًا إلى نجاح مصر في تحقيق 3 ميداليات في بطولات العالم، وهو ما يعكس التطور الذي تشهده الرياضة المصرية في هذا المجال، ويعزز الطموحات بمواصلة حصد الإنجازات على المستوى الدولي.