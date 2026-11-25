حصد لاعبو المنتخب المصري للتجديف، على 3 ميداليات ذهبية مع بداية منافسات البطولة العربية الثالثة للتجديف الشاطئي 2026 ، المقامة في بورتو مارينا بمدينة العلمين على مدار يومين.

حصد الثنائي ياسين القماطي وإبراهيم عبد اللطيف لاعبا المنتخب المصري للتجديف على

المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائي سباق زوجي مزدوج المجداف ناشئين تحت 19 سنة بزمن 2:20.89 دقيقة والذي أقيم بمشاركة مصر والسعودية.

كما حصدت اللاعبة الأولمبية عاليا عطيتو على المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائي قارب فردي ناشئات تحت 19 سنة بزمن 3:18.50 دقيقة في السباق الذي أقيم بمشاركة مصر والمغرب.

كما حصد زياد سلامة لاعب المنتخب المصري للتجديف على المركز الأول والميدالية الذهبية في نهائي قارب فردي تحت 23 سنة بزمن قدره بزمن 2:45.59 دقيقة في السباق الذي أقيم بمشاركة 6 دول وهم المغرب والصومال وفلسطين والسعودية ولبنان ومصر.

وانطلقت اليوم الأربعاء منافسات النسخة الثالثة من البطولة العربية للتجديف الشاطئي، والتي تستمر على مدار يومين بمدينة العلمين، بمشاركة 7 دول عربية، في الحدث الذي ينظمه الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد العربي للتجديف، تحت إشراف الاتحاد العربي للتجديف وجامعة الدول العربية.

وتقام منافسات البطولة بمشاركة منتخبات السعودية والمغرب ولبنان وسوريا وفلسطين والصومال، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة للبطولة وسط تطلعات لتقديم منافسات قوية تعكس التطور الذي تشهده رياضة التجديف الشاطئي على المستوى العربي.

ويشهد اليوم الأول من البطولة إقامة 6 فعاليات متنوعة، على أن تستكمل المنافسات غدا الخميس بإقامة 7 فعاليات أخرى، ليصل إجمالي المنافسات إلى 13 فعالية على مدار يومي البطولة.