قام المهندس خالد هاشم وزير الصناعة ، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، بتسليم 60 عقداً جديداً لعدد من المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية ، بعد تقنين أوضاعهم قانونياً.

وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستقرار ودعم الاستثمار الصناعي وتشجيع المستثمرين الجادين، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والمهندس شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة بالوزارة، والمهندس أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، و سيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت بالغرفة التجارية.

وخلال مراسم تسليم العقود، أكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لدعم صناعة الرخام والجرانيت التي توليها الوزارة اهتماماً كبيراً باعتبارها من الصناعات المتوطنة التي تمتلك فيها مصر قدرات تنافسية قوية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي مع جهود المحافظة لتذليل كافة التحديات، لا سيما ملف توفير الخامات، حيث تم التنسيق مع المحاجر والشركات المعنية لتسهيل إتاحة الخامات وضمان استمرارية التشغيل والتطوير.

وشدد الوزير، على أن الدولة أتاحت فرصاً كافية لتقنين الأوضاع، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة بحق غير الملتزمين، وذلك حفاظاً على حقوق أصحاب المصانع والورش الملتزمين الذين قننوا أوضاعهم، وترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين.

وأوضح هاشم، أن دعم الوزارة للقطاع يمتد ليشمل كافة الجوانب الفنية والتمويلية والتوسع في المحاجر وتذليل تحدياتها إلى جانب ملف التقنين، سواء من خلال إتاحة التمويل اللازم أو برامج تدريب وتأهيل العمالة، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف تحقيق طفرة حقيقية في نمو صناعة الرخام والجرانيت ومضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد د.إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالقطاع الصناعي، وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الجادين، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وآمنة تسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأضاف محافظ القاهرة ، أن المحافظة بالتعاون مع وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، نجحت بعد تطبيق منظومة الشباك الواحد الجديدة أوائل العام الجاري في تقنين أوضاع أكثر من 195 مصنعاً وورشة لتصنيع الرخام بالمنطقة وإدخالهم تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يحقق الصالح العام، ويدعم خطط التنمية والتطوير داخل منطقة شق الثعبان، ويسهم في تعزيز قدرتها الإنتاجية والتصديرية وترسيخ مكانتها كمركز صناعي وتصديري متميز لصناعة الرخام والجرانيت المصرية، مشيراً إلى أن كافة المبالغ المحصلة من أعمال التقنين يتم تخصيصها لصالح تطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة، ورصف طرقها.

وأشار محافظ القاهرة ، إلى أن منطقة شق الثعبان تُعد واحدة من أكبر وأهم المناطق الصناعية المتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت على مستوى الشرق الأوسط، وتمثل أحد الصروح الصناعية المهمة للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن ملف تقنين أوضاع الورش والمصانع يأتي على رأس أولويات الدولة، لما له من دور مهم في تحقيق الاستقرار القانوني والإداري، والحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه دعم أصحاب المصانع والورش وتمكينهم من التوسع في أنشطتهم والعمل في إطار قانوني منظم وواضح.