أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، نفذت الليلة الماضية، ضربات موجهة بطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية للنقل والمنشآت الصناعية العسكرية، بالإضافة إلى سفن بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "تم استهداف محطة كهرباء فرعية بقدرة 330 كيلوفولت في زابوروجيه، تدعم شركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية"،حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" اليوم/الأربعاء/.

وتابعت الوزارة أن "تمت إصابة محطة كهرباء فرعية بقدرة 330 كيلوفولت في زيلينودولسك، بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، تدعم شركات الصناعات الدفاعية الأوكرانية".

وأضافت الوزارة في بيانها أن "كما تم تدمير قاطرتان للسكك الحديدية في دنيبروبيتروفسك، تُستخدمان لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية".