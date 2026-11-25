أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام بحق منفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف أفرادًا من مرتبات الأمن العام في العاصمة عمان، وأسفر عن استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز عبد الله العنانزة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن المحكمة قررت تجريم المتهم بتهمتين تتعلقان بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام سلاح، الأولى القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى وفاة إنسان، والثانية القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته، بدلالة المادة (2) من القانون ذاته، فيما يتعلق بالتهمة الأولى، وإلى المادة (7/ب/3)، بدلالة المادة (2)، فيما يتعلق بالتهمة الثانية.

ويأتي الحكم في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم الذي استهدف أفراد الأمن العام الأردني، وأسفر عن سقوط شهيد وإصابة ضابط، وسط تأكيد السلطات الأردنية مواصلة ملاحقة المتورطين في الأعمال الإرهابية والتعامل معها وفقًا لأحكام القانون.