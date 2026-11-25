بدأ الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة أمام سوق العقارات في مصر، مع اتجاه الحكومة للاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في تحليل البيانات وتحديد القيم السوقية والإيجارية للعقارات، وهو ما قد يمهد لتغيير طريقة تقييم الشقق والوحدات السكنية، والاعتماد على أدوات أكثر دقة في تحديد الأسعار، بدلًا من الاكتفاء بالطرق التقليدية.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق مبادرة جديدة لتحفيز شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة على تطوير الخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال مسابقة «هاكاثون» لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير إدارة المالية العامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

التقييم العقاري الذكي.. خطوة جديدة في سوق العقارات

وتتضمن المسابقة أربعة تحديات رئيسية تستهدف ابتكار حلول تكنولوجية لتحسين الخدمات المالية والضريبية، من بينها تطوير منظومة ذكية للتقييم العقاري وتحليل أسعار العقارات، بالاعتماد على ربط وتحليل البيانات العقارية والجغرافية والعمرانية.

ووفقًا لما أعلنه أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، فإن أحد المشروعات المستهدفة يتمثل في إنشاء منظومة متكاملة قادرة على تحليل البيانات العقارية وربطها بالبيانات الجغرافية والعمرانية، بما يتيح تحديد القيم السوقية والإيجارية والاسترشادية للعقارات.

ويمثل هذا التوجه محاولة لتوظيف التكنولوجيا في فهم حركة السوق العقارية بصورة أكثر شمولًا، من خلال الاستفادة من البيانات المتاحة وتحليلها للوصول إلى تقديرات أكثر ارتباطًا بخصائص كل عقار وموقعه وطبيعة المنطقة المحيطة به.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد أسعار الشقق؟

تعتمد فكرة التقييم العقاري الذكي على تحليل مجموعة من البيانات وربطها ببعضها، بدلًا من النظر إلى سعر الوحدة بصورة منفصلة.

ومن بين البيانات التي تستهدف المنظومة التعامل معها، البيانات العقارية والجغرافية والعمرانية، بما يساعد على تكوين صورة أكثر شمولًا عن القيمة المحتملة للعقار، سواء عند البيع أو الإيجار.

ومن الناحية التطبيقية، يمكن أن تتيح هذه النوعية من الحلول مقارنة العقارات المتشابهة، وتحليل الفروق المرتبطة بالموقع والمساحة وطبيعة المنطقة، بما يساعد في الوصول إلى قيمة استرشادية أكثر دقة.

لكن ذلك لا يعني أن الذكاء الاصطناعي سيحدد سعرًا موحدًا وملزمًا لجميع الشقق، أو أن التقييم الإلكتروني سيحل فورًا محل التقدير البشري، وإنما يمكن أن يصبح أداة مساعدة في توفير معلومات وتحليلات تدعم قرارات التقييم.

هل تتغير خريطة أسعار العقارات في مصر؟

إذا نجحت الحلول المستهدفة في الوصول إلى مرحلة التطبيق الفعلي، فقد يكون لها تأثير على طريقة قراءة السوق العقارية، خاصة فيما يتعلق بتقدير القيمة السوقية والإيجارية للوحدات السكنية.

فبدلًا من الاعتماد على متوسطات الأسعار المتداولة أو المقارنات المحدودة بين العقارات، يمكن للمنظومات الذكية تحليل نطاق أوسع من البيانات، بما يساعد على رصد الفروق السعرية بين المناطق والعقارات، وتوفير مؤشرات استرشادية أكثر تنظيمًا.

كما يمكن أن تستفيد الجهات الحكومية والمستثمرون والمواطنون من هذه البيانات في اتخاذ قرارات أكثر استنارة، سواء عند شراء وحدة سكنية أو بيعها أو تحديد قيمتها الإيجارية.

ومع ذلك، تظل دقة النتائج مرتبطة بجودة البيانات المستخدمة وحداثتها ومدى تمثيلها لحركة السوق الفعلية، فضلًا عن مراعاة العوامل التي يصعب قياسها آليًا بصورة كاملة، مثل حالة التشطيب والمرافق وجودة التنفيذ والظروف الخاصة بكل وحدة.

4 تحديات أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة

ولا تقتصر مسابقة «هاكاثون الذكاء الاصطناعي» على التقييم العقاري، وإنما تشمل أربعة مسارات رئيسية، هي تطوير تطبيقات إلكترونية تساعد الممولين على الاستفادة من حزم التيسيرات الضريبية، وتقديم حلول ذكية للتقييم والتحليل العقاري، وإعداد تقارير وتحليلات اقتصادية ومالية تساعد صانعي السياسات على اكتشاف المخاطر والفرص، إلى جانب تحسين التواصل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مشروع «ميديا 360».

وخصصت وزارتا المالية والاتصالات جوائز مالية للمشروعات الفائزة، مع إتاحة إمكانية التعاقد على تنفيذ بعض الحلول التكنولوجية المتميزة، بما يفتح المجال أمام الشركات الناشئة لتحويل أفكارها إلى مشروعات قابلة للتطبيق داخل المؤسسات الحكومية.

كما تستمر فترة تلقي مقترحات المتسابقين لمدة 3 أسابيع عبر المنصة الإلكترونية للمسابقة، بمشاركة المحترفين وشباب رواد الأعمال والشركات الناشئة.

كيف ستُقيّم الحلول العقارية المشاركة؟

وتتولى وزارتا المالية والاتصالات، بمشاركة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، تقييم الحلول والمشروعات المقدمة من خلال مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC).

ويقدم المركز الدعم الفني المتخصص خلال مراحل المسابقة المختلفة، مع تقييم الحلول وفق معايير تشمل الجودة والكفاءة التقنية ومدى ملاءمتها للاحتياجات الفعلية وقابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.

وأكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن تطبيق المنظومات الإلكترونية خلال السنوات الماضية أسهم في تطوير إدارة المالية العامة، مشيرًا إلى أن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صنع القرار وتحسين الخدمات يمكن أن تمثل نقلة جديدة في رفع كفاءة الأداء الحكومي.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تتمثل في تطوير تطبيقات قادرة على معالجة تحديات واقعية وتحقيق أثر ملموس من خلال تحسين الخدمات ورفع كفاءة المؤسسات.