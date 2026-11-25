قد لا يعبر الشخص الغيور عن مشاعره بصورة مباشرة، لكنه أحيانًا يظهرها من خلال تصرفات بسيطة تتكرر في المواقف اليومية، خاصة عندما يسمع خبرًا سعيدًا عنك أو يلاحظ نجاحك في العمل أو حياتك الشخصية.

وتظهر الغيرة في العلاقات الاجتماعية بأشكال مختلفة، فقد تكون مرتبطة بالمنافسة أو الخوف من فقدان الاهتمام أو مقارنة الشخص نفسه بالآخرين، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه المشاعر إلى تقليل من الإنجازات أو محاولات مستمرة للإحباط.

وهناك مجموعة من التصرفات التي قد تساعدك على ملاحظة الغيرة في التعامل مع الآخرين، مع ضرورة عدم الحكم على أي شخص من موقف واحد فقط، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

6 تصرفات تكشف أن شخصًا يشعر بالغيرة منك

1. التقليل من نجاحاتك مهما كانت مهمة

من التصرفات التي قد تشير إلى الغيرة أن يتعامل الشخص مع إنجازاتك وكأنها أمور عادية لا تستحق الاحتفال، فبدلًا من تهنئتك قد يقول إن الأمر لم يكن صعبًا أو إنك حصلت على الفرصة بمساعدة الآخرين.

وقد يستخدم عبارات تقلل من قيمة مجهودك، مثل أن النجاح الذي حققته كان مجرد حظ، دون الاعتراف بما بذلته من وقت وتعب.

2. تحويل الحديث عن إنجازاتك إلى مقارنة

إذا تحدثت عن نجاح حققته، فقد تجدين الشخص ينتقل سريعًا للحديث عن إنجازاته الخاصة أو إنجازات شخص آخر، وكأن أي خبر جيد عنك يجب أن يتحول إلى منافسة.

وقد يكون هذا التصرف ناتجًا عن الشعور بعدم الرضا عن النفس أو الرغبة في إثبات التفوق، وليس بالضرورة دليلًا قاطعًا على الغيرة.

3. إظهار السعادة أمامك ثم التقليل منك في غيابك

قد يبالغ بعض الأشخاص في إظهار التشجيع والاهتمام أثناء وجودك، لكنهم يتحدثون بصورة مختلفة عنك أمام الآخرين، وينتقدون نجاحك أو يشككون في قدراتك.

ومن المهم هنا الانتباه إلى تكرار السلوك ووجود أدلة واضحة، بدلًا من الاعتماد على الشائعات أو الانطباعات الشخصية.

4. التركيز على أخطائك وتجاهل مميزاتك

الشخص الذي يشعر بالمنافسة أو الغيرة قد يلاحظ أصغر أخطائك ويكرر الحديث عنها، بينما يتجاهل المواقف التي نجحت فيها أو المجهود الذي بذلته.

وقد يحاول تذكيرك بتجربة فاشلة قديمة كلما حققت إنجازًا جديدًا، بما يؤثر في ثقتك بنفسك مع مرور الوقت.

5. تقليد اختياراتك ومنافسة تفاصيل حياتك

من التصرفات التي قد تثير الانتباه أن يبدأ شخص ما في تقليد اختياراتك بصورة متكررة، سواء في الملابس أو طريقة تنظيم المنزل أو القرارات الشخصية.

لكن التقليد وحده لا يعني الغيرة، فقد يكون إعجابًا أو تأثرًا بك، ويصبح الأمر أكثر دلالة عندما يصاحبه سلوك تنافسي أو محاولة مستمرة للتفوق عليك.

6. عدم تقبل الأخبار السعيدة الخاصة بك

قد تلاحظين أن الشخص يتغير مزاجه عندما تخبرينه بترقية في العمل أو ارتباط عاطفي أو نجاح أحد أبنائك، وقد يرد ببرود أو يغير الموضوع سريعًا.

ومن العلامات الأكثر وضوحًا أن يتكرر هذا السلوك في كل مرة تشاركين فيها خبرًا سعيدًا، بينما ينتظر منك الاهتمام والمشاركة عندما يتعلق الأمر بإنجازاته.

لماذا يشعر بعض الأشخاص بالغيرة من الآخرين؟

6 تصرفات صغيرة تكشف أن الشخص يشعر بالغيرة منك.. انتبهي لهذه العلامات

قد ترتبط الغيرة بانخفاض تقدير الذات، أو كثرة المقارنة الاجتماعية، أو الشعور بعدم تحقيق الأهداف الشخصية، كما قد تنتج عن الخوف من فقدان المكانة أو الاهتمام داخل العلاقة.

وفي بعض العلاقات تكون الغيرة مرتبطة بالمنافسة بين الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو زملاء العمل، خاصة عندما يشعر أحد الأطراف أن نجاح الآخر يهدد مكانته.

كيف تتعاملين مع الشخص الغيور؟

من الأفضل عدم الدخول في منافسات مستمرة أو محاولة إثبات قيمتك أمام الآخرين، بل حافظي على حدود واضحة في التعامل، ولا تشاركي التفاصيل الشخصية مع شخص يستخدمها لإحباطك أو التقليل منك.

كما يمكنك التعبير بهدوء عن انزعاجك من التعليقات المتكررة، مع تقييم العلاقة بناءً على التصرفات المستمرة وليس موقفًا عابرًا.

والأهم أن تتذكري أن نجاح الآخرين لا يقلل من فرصك، وأن العلاقات الصحية تقوم على الدعم والاحترام المتبادل وليس المنافسة المستمرة.