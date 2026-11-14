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هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟ .. 7 خطوات تقلل تأثير انخفاض الحرارة على الجسم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟ .. 7 خطوات تقلل تأثير انخفاض الحرارة على الجسم

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
أسماء عبد الحفيظ

مع انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، قد يلاحظ بعض الأشخاص تغيرًا في قراءات ضغط الدم، خاصة كبار السن والمصابين بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. ويرتبط ذلك بتأثير الطقس البارد على الأوعية الدموية، وهو ما يجعل متابعة الضغط والاهتمام بالتدفئة من الأمور المهمة خلال الأجواء الباردة.

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟ 

ويميل ضغط الدم إلى الارتفاع في فصل الشتاء مقارنة بالأجواء الدافئة، نتيجة التغيرات التي تحدث في الأوعية الدموية عند تعرض الجسم للبرد، بحسب ما نشره موقع مايو كلينك.

هل يؤدي البرد إلى ارتفاع ضغط الدم؟

يؤدي انخفاض درجات الحرارة إلى انقباض الأوعية الدموية، وهي استجابة طبيعية تساعد الجسم على الاحتفاظ بحرارته، لكن هذا الانقباض يجعل مرور الدم يحتاج إلى ضغط أكبر.

وقد تكون هذه التغيرات أكثر وضوحًا لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع ضغط الدم.

كما يمكن أن تؤثر قلة الحركة وزيادة تناول الأطعمة المالحة خلال الشتاء على مستويات ضغط الدم.

لماذا يرتفع ضغط الدم في الشتاء؟

هناك عدة أسباب تفسر زيادة قراءات الضغط خلال الطقس البارد، ومن أبرزها:

انقباض الأوعية الدموية: يؤدي التعرض للبرد إلى ضيق الأوعية الدموية، ما يزيد المقاومة أمام تدفق الدم.

قلة النشاط البدني: يميل البعض إلى البقاء في المنزل وتقليل الحركة خلال الشتاء، وهو ما قد يؤثر على صحة القلب والتحكم في ضغط الدم.

زيادة تناول الملح: قد يؤدي الإفراط في تناول المخللات والأطعمة الجاهزة والوجبات المالحة إلى ارتفاع ضغط الدم.

زيادة الوزن: قد تؤدي قلة الحركة وتغير العادات الغذائية إلى زيادة الوزن، وهو أحد العوامل المؤثرة على ضغط الدم.

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟ 

4 فئات تحتاج إلى الحذر من البرد وارتفاع الضغط

1. كبار السن

يحتاج كبار السن إلى متابعة ضغط الدم بانتظام، لأن التغيرات التي تحدث في الأوعية الدموية مع التقدم في العمر قد تجعلهم أكثر تأثرًا بانخفاض درجات الحرارة.

2. مرضى ارتفاع ضغط الدم

قد يلاحظ المصابون بارتفاع الضغط تغيرًا في القراءات خلال الشتاء، لذلك ينبغي الالتزام بالأدوية الموصوفة ومتابعة القياسات وعدم تعديل الجرعات دون استشارة الطبيب.

3. مرضى القلب والأوعية الدموية

يحتاج المصابون بأمراض القلب إلى تجنب التعرض المفاجئ للبرد الشديد، خاصة عند ممارسة مجهود بدني خارج المنزل.

4. مرضى السكري والكلى

تتطلب الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض الكلى اهتمامًا أكبر بمتابعة ضغط الدم، لأن ارتفاعه قد يزيد من مخاطر المضاعفات المرتبطة بالقلب والكلى.

نصائح للحفاظ على ضغط الدم في الشتاء

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟ 

هناك مجموعة من الخطوات التي تساعد على تقليل تأثير البرد على ضغط الدم، ومنها:

  • ارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لدرجة الحرارة.
  • تدفئة المنزل والجسم وتجنب التعرض المفاجئ للهواء البارد.
  • ممارسة النشاط البدني داخل المنزل بانتظام.
  • تقليل الملح والمخللات والأطعمة المصنعة.
  • تناول الخضراوات والفواكه ضمن نظام غذائي متوازن.
  • قياس ضغط الدم وفق تعليمات الطبيب.
  • الالتزام بمواعيد الأدوية وعدم إيقافها دون استشارة طبية.

متى يصبح ارتفاع ضغط الدم خطرًا؟

إذا تجاوزت قراءة الضغط 180 للضغط الانقباضي أو 120 للضغط الانبساطي، ينبغي إعادة القياس بعد دقيقة.

وإذا استمرت القراءة المرتفعة، يجب التواصل مع الطبيب فورًا، أما إذا صاحبها ألم في الصدر أو ضيق في التنفس أو ضعف مفاجئ أو اضطراب في الرؤية أو الكلام، فيجب طلب الإسعاف فورًا.

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بالصور

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟ .. 7 خطوات تقلل تأثير انخفاض الحرارة على الجسم

هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟
هل يؤثر البرد على ضغط الدم؟

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