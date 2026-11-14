البنتاجون يسحب 12 طائرة من قاعدة جوية في سوفولك.. ما السبب؟

سحبت وزارة الحرب الأمريكية “ البنتاجون ” ما لا يقل عن 12 طائرة من قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة سوفولك، وذلك في أعقاب تهديدات إيرانية استهدفت مواقع عسكرية أمريكية.

وبحسب صحيفة “ ذا تلجراف ” فقد نُقلت تسع طائرات مخصصة للتزود بالوقود جواً من قاعدة "ميلدنهال" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني إلى قواعد أخرى في المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا.

وفي أكتوبر ، سحب البنتاجون قاذفات أمريكية من قاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة جلوسترشاير، وذلك على خلفية حادثة إرهابية يُشتبه في صلتها بإيران بالقرب من القاعدة، التي كانت تضم طائرات استخدمتها الولايات المتحدة في توجيه ضربات ضد إيران.

ومنذ قليل دوت صافرات الإنذار انطلقت صافرات الإنذار في قاعدة جوية أمريكية بمقاطعة سوفولك، وذلك في إطار استجابة القاعدة لما وُصف بـ "نشاط مشبوه لطائرة مسيّرة غير مصرح بها" يوم الجمعة.

وذكرت القيادة الأمريكية في أوروبا أنه "لم يتضرر أي من الأفراد أو الطائرات أو البنية التحتية جراء الحادث" الذي وقع في قاعدة "راف لاكنهيث" وهي المقر الذي يضم الجناح المقاتل الثامن والأربعين.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد حذّر في يوليو الماضي من أن أي قاعدة تُستخدم للعدوان على الأراضي الإيرانية تُعد هدفاً مشروعاً له ، زاعماً أن الولايات المتحدة تلجأ إلى استخدام طائرات من طراز B-1 تنطلق من قاعدة فيرفورد الجوية في إنجلترا بسبب استنفاد مخزونها من الصواريخ.