أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صناعة السيارات تأتي ضمن القطاعات التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا، لتعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد العالمية لما تمتلكه مصر من سوق محلية كبيرة وموقع جغرافي مميز واتفاقيات تجارية تتيح فرصًا واعدة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف رئيس الوزراء ، خلال إطلاق مشروع التصنيع المحلي لسيارة شيفروليه "جروڤ" بمصنع جنرال موتورز بمدينة 6 أكتوبر، أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة في قطاع السيارات تضم 18 شركة لتصنيع السيارات تعمل من خلال 27 مصنع ، بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار وطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 ألف سيارة فضلاً عن توفير 90 ألف فرصة عمل إلى جانب الصناعات المغذية للسيارات التي تبلغ استثماراتها 1.5 مليار دولار وتضم شركات مصرية تشارك بالفعل في سلاسل إمداد كبرى لشركات السيارات العالمية.

وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير صناعة السيارات من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP بالتوازي مع تطوير منظومة الفحص والاختبارات والاعتماد ودعم الصناعات المغذية وتأهيل الموردين المحليين.

وتابع أننا نعمل على تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التصنيعية وتوسيع مشاركة الموردين المصريين في سلاسل الإمداد بما يتيح فرصًا أكبر لزيادة الاعتماد على المكونات المصرية المصنعة محليًا ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

وكشف أن ما نشهده اليوم من توسع في استثمارات شركات السيارات العالمية وإطلاق طرازات جديدة يتم إنتاجها محليًا يمثل خطوات مهمة نحو بناء صناعة سيارات أكثر تطورًا وتنافسية تقوم على تعميق وتوطين التصنيع المحلي وتطوير قدرات الموردين المصريين، إلى جانب التوسع في الإنتاج المحلي للسيارات تتطلع الدولة إلى مواكبة التحولات العالمية في هذه الصناعة لا سيما التوجه نحو السيارات الكهربائية بما يعزز فرص توطين تصنيعها ومكوناتها وزيادة نسبة المكون المحلي وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتصنيع في مصر.