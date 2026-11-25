أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم "الأربعاء"، دعم بلاده وضع تعريف قانوني لجريمة «الفصل العنصري بين الجنسين»، بما يتيح معاقبة المسؤولين عن ممارسات التمييز المنهجي ضد النساء والفتيات، ولا سيما في أفغانستان، حيث يواجهن قيوداً واسعة على حقوقهن الأساسية في العمل والتعليم والرعاية الصحية.

وقال بارو، في مقابلة مع قناة «تي إف 1» الفرنسية، إن باريس ستدعم تعريف هذه الجريمة، بهدف توفير أساس قانوني لمحاسبة المسؤولين عن سياسات التمييز المنهجي التي تستهدف النساء والفتيات، مؤكداً أن هذه الممارسات تستدعي تحركاً دولياً لمواجهتها.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى الأوضاع التي تعيشها النساء والفتيات في أفغانستان، في ظل حرمانهن من فرص العمل والتعليم والحصول على الرعاية الصحية، وهي قيود أثارت انتقادات دولية واسعة منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.

يأتي الموقف الفرنسي في سياق تصاعد الدعوات الدولية للاعتراف بما تتعرض له النساء والفتيات في أفغانستان باعتباره شكلاً من أشكال الفصل القائم على النوع الاجتماعي، والعمل على إدراج هذه الجريمة ضمن الأطر القانونية الدولية بما يسمح بملاحقة المسؤولين عنها.

ومن شأن تبني تعريف قانوني واضح لجريمة الفصل العنصري بين الجنسين أن يعزز الجهود الرامية إلى مساءلة السلطات والأفراد المتورطين في فرض أنظمة تمييزية تحرم النساء من حقوقهن وحرياتهن بسبب جنسهن، فضلاً عن توسيع نطاق الأدوات القانونية المتاحة لمواجهة الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي.

وتفرض سلطات طالبان قيوداً متزايدة على مشاركة النساء في الحياة العامة، شملت منع الفتيات من مواصلة التعليم بعد المرحلة الابتدائية، وفرض قيود على عمل النساء في قطاعات مختلفة، إلى جانب تقييد حركتهن ومشاركتهن في عدد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

ويعكس إعلان باريس توجه فرنسا إلى دعم تحرك دولي أكثر وضوحاً لمواجهة هذه السياسات، من خلال الدفع نحو الاعتراف القانوني بطبيعة الانتهاكات المرتكبة بحق النساء والفتيات، وعدم الاكتفاء بإدانتها سياسياً أو حقوقياً.