تلاحظ بعض النساء ظهور كدمات زرقاء أو بنفسجية على الساقين أو الذراعين دون التعرض لأي اصطدام أو إصابة واضحة، وهو ما يثير القلق والتساؤل حول أسباب حدوث ذلك، خاصة إذا تكررت الكدمات أو ظهرت بأحجام مختلفة وفي أماكن متفرقة من الجسم.

أسباب ظهور الكدمات الزرقاء في الجسم دون خبطة.. علامات لا تتجاهليها

وفي بعض الحالات تكون هذه الكدمات ناتجة عن اصطدام بسيط لا تتذكره المرأة، بينما قد ترتبط في حالات أخرى بنقص بعض العناصر الغذائية أو تناول أدوية تؤثر في تجلط الدم، ولذلك من المهم الانتباه إلى الأعراض المصاحبة وعدم تجاهل تكرار ظهورها.

ما سبب ظهور الكدمات الزرقاء دون التعرض لخبطة؟

تظهر الكدمات عندما تتعرض الأوعية الدموية الدقيقة الموجودة أسفل الجلد للتمزق، فيتسرب الدم إلى الأنسجة المحيطة، ويظهر على هيئة بقعة زرقاء أو بنفسجية يتغير لونها تدريجيًا مع التعافي، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ومن أبرز أسباب ظهور الكدمات دون إصابة واضحة:

1. ضعف الأوعية الدموية مع التقدم في العمر

مع التقدم في السن يصبح الجلد أرق، وقد تقل الطبقة الدهنية التي تحمي الأوعية الدموية، ما يجعلها أكثر عرضة للتمزق حتى مع الاحتكاكات البسيطة التي لا تشعر بها المرأة.

2. نقص فيتامين سي

يساعد فيتامين سي الجسم على إنتاج الكولاجين الضروري لصحة الجلد والأوعية الدموية، وقد يؤدي نقصه الشديد إلى ضعف الأوعية وسهولة ظهور الكدمات، خاصة إذا صاحبه نزيف اللثة أو ضعف التئام الجروح.

3. نقص فيتامين ك

يلعب فيتامين ك دورًا أساسيًا في عملية تجلط الدم، وقد يؤدي نقصه إلى زيادة قابلية حدوث النزيف والكدمات، وإن كان نقصه غير شائع لدى الأشخاص الذين يتناولون غذاءً متوازنًا.

4. تناول بعض الأدوية

قد تزيد بعض الأدوية من احتمالية ظهور الكدمات، ومنها مميعات الدم مثل الوارفارين وبعض مضادات التجلط، بالإضافة إلى الأسبرين وبعض المسكنات المضادة للالتهاب، وكذلك الكورتيزون عند استخدامه لفترات طويلة.

5. نقص الصفائح الدموية

تساعد الصفائح الدموية على وقف النزيف عند حدوث إصابة في الأوعية، ولذلك فإن انخفاض عددها قد يؤدي إلى ظهور كدمات بسهولة، وقد يصاحبه ظهور نقاط حمراء أو أرجوانية صغيرة على الجلد أو نزيف الأنف واللثة.

6. اضطرابات تجلط الدم

قد ترتبط الكدمات المتكررة ببعض اضطرابات الدم أو عوامل التجلط، التي تجعل الجسم أكثر عرضة للنزيف حتى دون التعرض لإصابة واضحة.

7. مشكلات الكبد

يساعد الكبد على إنتاج عدد من البروتينات المهمة لتجلط الدم، ولذلك قد تؤدي بعض أمراض الكبد المتقدمة إلى سهولة ظهور الكدمات والنزيف.

متى تكون الكدمات الزرقاء علامة تستدعي القلق؟

يجب عدم تجاهل الكدمات إذا ظهرت بصورة متكررة أو دون سبب واضح، خاصة إذا كانت كبيرة أو مؤلمة أو منتشرة في أماكن متعددة من الجسم.

ومن العلامات التي تستدعي التقييم الطبي ظهور نزيف متكرر من الأنف أو اللثة، أو وجود دم في البول أو البراز، أو ظهور نقاط حمراء صغيرة على الجلد، أو الشعور بإرهاق شديد وشحوب غير معتاد.

أما إذا صاحب الكدمات نزيف شديد لا يتوقف، أو صداع مفاجئ شديد، أو دوخة شديدة، فيجب طلب الرعاية الطبية العاجلة.

ما الفحوصات المطلوبة لمعرفة سبب الكدمات؟

قد يطلب الطبيب صورة دم كاملة لمعرفة عدد الصفائح الدموية، بالإضافة إلى اختبارات سيولة وتجلط الدم مثل زمن البروثرومبين واختبار النسبة المعيارية الدولية، وقد يطلب وظائف الكبد أو فحوصات أخرى وفقًا للتاريخ المرضي والأعراض.

كيف يمكن تقليل ظهور الكدمات؟

ظهور الكدمات

يساعد تناول الغذاء المتوازن الغني بالخضراوات والفواكه ومصادر البروتين على توفير العناصر اللازمة لصحة الأوعية الدموية، كما يجب تجنب تناول المكملات أو إيقاف أدوية السيولة دون استشارة الطبيب.

ومن المهم تسجيل موعد ظهور الكدمات ومكانها والأدوية المستخدمة، لأن هذه التفاصيل تساعد الطبيب على تحديد السبب بدقة.