غالبًا ما تكون الفحوصات الطبية من بين الإجراءات التشخيصية الأولى التي يوصي بها الأطباء عندما يتعرض الطفل لإصابة في الرأس، أو تظهر عليه أعراض غير مفسرة، أو يحتاج إلى تقييم إضافي. ومع أن الأشعة المقطعية والأشعة السينية تؤدي دورًا مهمًا في تشخيص الحالات الطبية، فقد أثارت أبحاث جديدة تساؤلات حول الآثار المحتملة طويلة المدى للتعرض للإشعاع خلال مرحلة الطفولة.

ما تظهره الدراسة



توصلت دراسة نُشرت في دورية "جاما" (JAMA) بتاريخ 19 نوفمبر 2026، وشملت قرابة 3.7 مليون طفل من الولايات المتحدة وكندا، إلى وجود صلة بين التعرض التراكمي للإشعاع الناتج عن التصوير الطبي وزيادة خطر الإصابة بأورام الدماغ والجهاز العصبي المركزي. وقد تابع الباحثون 3,704,860 طفلاً لمدة متوسطها 12.3 عاماً، رُصدت خلالها 1,536 حالة إصابة بأورام في الدماغ والجهاز العصبي المركزي. وأظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين الجرعة والاستجابة، مما يشير إلى أن المخاطر تتزايد مع ارتفاع مستوى التعرض التراكمي للإشعاع.

أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين تعرضوا لجرعات إشعاعية تراكمية للدماغ تتراوح بين 50 و75 ملي غراي، أصيبوا بما يُقدّر بـ 7.9 أورام دماغية إضافية لكل 10,000 طفل بحلول سن 21 عامًا، مقارنةً بالأطفال الذين لم يتعرضوا لجرعات إشعاعية قابلة للقياس. تُبرز هذه النتائج أهمية إجراء فحوصات إشعاعية غير ضرورية أو متكررة للأطفال، مما يستدعي مزيدًا من الاهتمام.

وفي معرض شرحه لأسباب زيادة قابلية الأطفال للإصابة، يقول الدكتور ساني جاين، المدير السريري لعلوم الأورام الطبية ورئيس قسم الأورام الطبية في مستشفى مارينغو آسيا بفريد آباد: "الأطفال ليسوا مجرد نسخ مصغرة من البالغين. فأعضاؤهم وأنسجتهم لا تزال في طور النمو، والعديد من خلاياهم تخضع لانقسام نشط". يمكن للإشعاع المؤين أن يُلحق الضرر بالحمض النووي للخلايا. ورغم أن الجسم يمتلك آليات لإصلاح هذا الضرر، إلا أن الأخطاء التي تحدث أثناء عملية الإصلاح قد تؤدي أحيانًا إلى طفرات جينية تُسهم في تطور السرطان. كما أن أمام الأطفال سنوات أطول قد تظهر خلالها الآثار المحتملة المرتبطة بالإشعاع.

الأشعة السينية

ومع ذلك، لا يعني هذا أنه ينبغي على الآباء تجنب التصوير الطبي تماماً؛ إذ يحذر الدكتور "جاين" من اعتبار هذه النتائج مبرراً لرفض الفحوصات الضرورية.

يقول الدكتور "جاين": "تظل الأشعة المقطعية (CT scans) بالغة الأهمية في طب الطوارئ وعلاج الأورام. ففي حالات إصابات الرأس الخطيرة لدى الأطفال، أو الاشتباه في وجود نزيف داخل الجمجمة، أو الإصابة بعدوى شديدة، أو الاشتباه في وجود أورام خبيثة، قد تكون الأشعة المقطعية ضرورية للتوصل إلى التشخيص بسرعة". ومن المهم أيضاً إدراك أن الأشعة المقطعية والأشعة السينية (X-rays) التقليدية لا تعرض الأطفال لمستويات متساوية من الإشعاع؛ فالأشعة المقطعية تنطوي عادةً على جرعات إشعاعية أعلى بكثير، بينما تتطلب الأشعة السينية الروتينية -كأشعة الصدر مثلاً- جرعات أقل بكثير.

إذن، ما الذي ينبغي على الآباء فعله قبل الموافقة على إجراء فحص بالأشعة؟



ينصح الدكتور "جاين" بطرح أسئلة حول مدى الضرورة الطبية للفحص، وإمكانية مراجعة تقارير فحوصات سابقة، وما إذا كانت هناك بدائل مناسبة، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو التصوير بالموجات فوق الصوتية (Ultrasound). ويؤكد قائلاً: "يجب أن يستند كل فحص إلى دواعٍ طبية واضحة"، مشيراً إلى ضرورة التزام الأطباء بمبدأ "أقل قدر ممكن يمكن تحقيقه" (ALARA - As Low As Reasonably Achievable)؛ وذلك لتقليل التعرض للإشعاع إلى أدنى حد ممكن دون المساس بجودة التشخيص.

خلاصة القول هي ألا نخشى الفحوصات الطبية، بل ينبغي الحرص على أن تُطلب هذه الفحوصات بحكمة وتأنٍ. فعندما تتوقف صحة الطفل على تشخيص دقيق وفي الوقت المناسب، فإن فوائد الفحوصات الضرورية قد تفوق مخاطرها المحتملة على المدى الطويل.