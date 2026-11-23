أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا لقائدي المركبات والمواطنين، بالتزامن مع استمرار موجة الشبورة المائية الكثيفة التي تضرب الطرق السريعة والزراعية خلال ساعات الصباح الباكر حتى يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر 2026؛ ووجهت الهيئة روشتة وقائية تضم 7 نصائح ذهبية للقيادة الآمنة وتجنب الحوادث المرورية في ظل تراجع مستوى الرؤية الأفقية.

تفاصيل الحالة الجوية والظواهر المصاحبة:

توقيت الظاهرة: تبدأ الشبورة المائية في التكون اعتبارًا من الساعة 4 فجرًا وحتى 10 صباحًا.

المناطق المتأثرة: الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وصولًا إلى شمال الصعيد، وتزداد كثافتها على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية؛ حيث قد تنخفض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.

حالة الطقس والأمطار: يسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30%) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين.

احذروا الشبورة الكثيفة حتى الجمعة..

7 نصائح للقيادة الآمنة

القيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة

التوقف الفوري وعدم القيادة حال انعدام الرؤية

إضاءة كشافات الشبورة المائية لتوضيح الرؤية

مضاعفة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى

تشغيل مساحات الزجاج باستمرار لإزالة الرطوبة

فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء بالداخل

استخدام آلة التنبيه على فترات لتنبيه الآخرين بوجودك