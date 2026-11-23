تحدث عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن اختيارات الجهاز الفني بقيادة المغربي حسين عموتة في خط وسط الفريق، والمفاضلة بين الثنائي عمر الساعي وإمام عاشور، بشأن اللاعب الذي يستحق الوجود في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.

عماد متعب يفضل مشاركة عمر الساعي أساسيًا

وأكد عماد متعب أنه يفضل أن يبدأ حسين عموتة مباراة الأهلي المقبلة باللاعب عمر الساعي، بدلًا من الدفع بإمام عاشور في التشكيل الأساسي، مشددًا على أن وجهة نظره لا تعني التقليل من إمكانيات إمام، الذي يعتبره أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن إمام عاشور ابتعد عن المشاركة في المباريات الرسمية لفترة، كما يمر بضغوط مختلفة، وهو ما يجعل الدفع به منذ بداية اللقاء قرارًا يحمل بعض المخاطرة، إذ قد تكون عودته فرصة لتقديم أفضل ما لديه، أو يتسبب الضغط في توتره وارتكاب بعض الأخطاء.

موقف عمر الساعي من عودة إمام عاشور

وأشار متعب إلى أن عمر الساعي قدم مستويات جيدة خلال آخر مبارياته مع الأهلي، وأثبت قدرته على تقديم الإضافة للفريق، مؤكدًا أن استبعاده من التشكيل الأساسي لمجرد عودة إمام عاشور قد يؤثر سلبًا على حالته النفسية وثقته بنفسه.

وأضاف أن الحفاظ على الحالة المعنوية للاعبين أمر مهم، خاصة أن عمر الساعي حصل على فرصته وظهر بشكل جيد، وبالتالي يجب ألا تكون عودة أي لاعب على حساب استقرار المجموعة دون النظر إلى مستوى كل لاعب.

إمام عاشور قادر على صناعة الفارق

واختتم عماد متعب تصريحاته بالتأكيد على أهمية إمام عاشور ودوره داخل صفوف الأهلي، موضحًا أنه من الممكن الاستعانة به خلال شوط كامل، حتى يستعيد حساسية المباريات ويصل إلى أفضل مستوياته تدريجيًا.

وشدد متعب على أن القرار النهائي يظل في يد الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة، باعتباره الأكثر قدرة على تقييم حالة اللاعبين من خلال التدريبات اليومية، ومعرفة مدى جاهزية كل منهما للمشاركة