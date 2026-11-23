كشفت الأرقام والإحصائيات الخاصة بالعرضيات في الدوري المصري خلال الموسم الحالي عن تفوق المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، على محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، بفارق كبير في عدد العرضيات الصحيحة.

من الأفضل في الجبهة اليمنى الشيبي أم محمد هاني

وبحسب الأرقام، لعب محمد الشيبي 67 عرضية خلال مشاركاته في الدوري المصري، نجح في إرسال 23 عرضية صحيحة، بنسبة دقة وصلت إلى 34%.

في المقابل، لعب محمد هاني 18 عرضية فقط، لم يصل منها بشكل صحيح سوى 4 عرضيات، بنسبة دقة بلغت 22%.

وبذلك يصل الفارق بين اللاعبين إلى 19 عرضية صحيحة لصالح محمد الشيبي، الذي يتفوق أيضًا على ظهير الأهلي في إجمالي عدد العرضيات ونسبة الدقة.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية في ظل المواجهة المرتقبة اليوم الاثنين بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في مباراة تحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على لقب الدوري، وتضع محمد هاني ومحمد الشيبي أمام اختبار جديد في ظل الصراع على الجبهة اليمنى.

وتفتح هذه الأرقام باب المقارنة بين الثنائي في مركز الظهير الأيمن، خاصة في ظل أهمية الدور الهجومي للظهيرين في صناعة الفرص وإمداد المهاجمين بالكرات العرضية.