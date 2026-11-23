ضرب زلزال بقوة 3 درجات قبالة ساحل شمال كاليفورنيا، في وقت مبكر من اليوم، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

زلزال بقوة 3 درجات يضرب قبالة سواحل كاليفورنيا



وسُجلت الهزة الأرضية في الساعة 11:50 صباحًا بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 34 ميلًا غرب مدينة بيتوليا بولاية كاليفورنيا، وعلى عمق 12.6 ميلًا، بحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.



ووقع الزلزال بالقرب من الطرف الشمالي لمنظومة صدع سان أندرياس، حيث تلتقي عدة صفائح تكتونية وأنظمة صدوع رئيسية.

فيضانات في فلوريدا

يأتي ذلك فيما تواصل السلطات في فلوريدا إجلاء السكان من المناطق المنكوبة بعد فيضانات عارمة شهدتها الولاية.