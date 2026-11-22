تابع اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بنطاق مدينة القصاصين الجديدة، وأسفر عن إصابة ١٣ شخصًا من أبناء محافظة الشرقية، ووجه بتوفير الرعاية الطبية والصحية العاجلة لهم، وتقديم جميع أوجه العلاج اللازم، مع متابعة حالتهم الصحية والاطمئنان على تلقيهم الخدمة الطبية المطلوبة.

وشدد المحافظ على سرعة التعامل مع الحالات المصابة، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، ومتابعة تطورات حالتهم الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقع عصر اليوم حادث تصادم بين تروسيكل وتوك توك، أسفر عن إصابة ١٣ شخصًا، أثناء توجههم إلى أعمالهم.

تلقت الجهات المعنية بلاغًا بالحادث في تمام الساعة ٢:١٧ عصراً ، ووصلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ في الساعة ٢:٢٠ عصراً ، لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين وتقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتبين أن جميع المصابين من أبناء مدينة القرين بمحافظة الشرقية، وتتراوح أعمارهم بين ١٥ ٦٣ عامًا،

وتنوعت إصاباتهم بين الجروح والكسور والسحجات والكدمات، وحالات الاشتباه في إصابات بالظهر والضلوع والحوض والفقرات العنقية، فضلًا عن حالة ارتجاج بالمخ تحت الملاحظة وحالة أخرى غير مستقرة .

وتواصل الجهات المعنية متابعة الموقف هذا وقد كلف محافظ الإسماعيلية د.أحمد العايدي مستشار المحافظ للتواصل الجماهيري والسياسي ، بمتابعة الموقف عن قرب مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.