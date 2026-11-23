تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026، المرافعة في محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر، في القضية رقم 5091 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر.

محاكمة 9 متهمين بخلية داعش مدينة نصر

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في عام 2013، أسست المتهمة الأولى "أم يحيى"، خلية إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة روجت لارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتمين من الثاني وحتي الأخير تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه لجميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب.